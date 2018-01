Se mantiene Mexicali sin incrementos en combustibles: Asociación de Gasolineros

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de las noticias que hablan de incrementos en el precio de los combustibles en diferentes estados del país, por el momento este no ha sido el caso en Mexicali.



Ruben Marquez Espinoza, presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, señaló que por el momento no se ha tenido ningún incremento considerado “anormal” en el precio de los combustibles en el municipio.



“Aqui en la frontera seguimos igual, los incrementos se han dado paulatinamente” comentó.



Aunque admitió que a partir del lunes primero de enero se dio un incremento de 8 centavos en los precios de la gasolina, Marquez Espinoza señaló que esto no marca mucha diferencia a los pequeños incrementos que se han dado desde el año pasado.



El empresario insistió en que actualmente con la liberación de los precios de las gasolineras resulta muy dificil preveer los aumentos en los precios, dado que estos se basan principalmente en los movimientos del precio internacional del petroleo, los mercados y la cotización del dólar.



Por el momento, señaló que el precio en el caso de la gasolina Magna (verde) los precios para Mexicali continúan entre los 15.70 y los 16.20, debido a la variación entre las distintas empresas gasolineras.



A NIVEL NACIONAL



La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) desde el pasado mes de diciembre dio a conocer en sus pronósticos para 2018 la posibilidad de un marcado incremento en el precio de las gasolinas.



De acuerdo a una nota publicada en su portal de internet este martes 2 de enero, con la actualización de cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se espera un incremento de alrededor del 6.9% en promedio para el precio de los combustibles.



Por su parte, mediante un comunicado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señaló que a partir de la liberación del precio de las gasolinas el 30 de noviembre de 2017 “el precio final depende de la interacción entre estas variables y es determinado por cada permisionario”, basandose en los precios de referencia, el costo del transporte y el almacenamiento.



Asimismo, la Comisión negó rotundamente que el inicio del 2018 trajera volatilidad a los precios de los combustibles, calificandolos con “una tendencia general a la estabilidad”.