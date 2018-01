Así es volar por el mundo en globo

MEXICALI, Baja California(GH)

Por casi 40 años, Doug Grimes ha navegado los aires alrededor del mundo y no precisamente en aviones, avionetas o helicópteros, como la mayoría de los pilotos.



Grimes y su esposa, Patty Lewis, son originarios de Albuquerque, Nuevo Mexico, Estados Unidos, y ambos son pilotos de globos aerostáticos. Ambos estuvieron presentes en la edición 2017 de la Fiesta del Globo, en San Luis Río Colorado, donde ya han participado en al menos tres años y han comenzado a tomarle aprecio, cuenta.



“Es un trabajo muy inusual, es subirte a esta cosa donde no puedes girar, todo es irte con el viento, es toda una experiencia”, expresa Grimes a LA CRÓNICA.



Su aventura en este trabajo comenzó alrededor de 1979 al formar parte de un equipo de pilotos, y posteriormente él sacó su propia licencia de piloto privado y luego piloto comercial.



Japón, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, decenas de ciudades en Estados Unidos y México, forman una pequeña parte de la lista de lugares que ha visitado con los globos aerostáticos.



De manera muy especial recuerda un viaje a los Alpes Suizos, durante el invierno pasado, donde voló con su esposa en uno de sus globos aerostáticos en forma de colibrí, al que llama “Jewel”.



“El miedo a volar es real, se entiende, pero es una sensación inusual que superas rápido cuando te das cuenta de lo seguro que estás cuando vas en la canasta del globo, en el aire”, comenta. Y sí.



Volamos con Grimes y la sensación es única, pues a más de 300 metros de altura el silencio es casi sepulcral y sólo el viento se percibe, cuando no está encendido el quemador de gas del globo.



Hasta hoy, ni él ni su esposa han tenido accidentes, salvo aterrizajes forzosos cuando el viento está un poco más agresivo de lo normal.



“Nada que no sean más que unos raspones”, dice. Entre las experiencias que puede contar hoy, son haber volado globos aerostáticos en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea, y los de Calgary, en Canadá.



También ha volado por el Serengueti de Tanzania y el Lago Tanganica, en Áfica. Actualmente cuentan con el único globo aerostático en el mundo con la impresión en alta resolución del planeta Tierra, basada en una fotografía tomada por un satélite de la NASA.