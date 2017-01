Llegan puntuales a realizar pago de placas

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el fin de aprovechar el descuento en la tarjeta de circulación, cientos de mexicalenses se abocaron a las oficinas de Recaudación Auxiliar de Rentas para realizar su trámite y así obtener nuevas placas.



Los puntuales ciudadanos realizaron largas filas para tener su tarjeta de circulación, dijeron haber tomado la decisión de acudir en el primer día del año para obtener el descuento y no dejar para el último los trámites.



Según datos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPF), la tarjeta de circulación tiene un costo de 604 pesos ya con el 12% de descuento, que estará vigente hasta el 31 de enero.



Encargados de las oficinas de la SPF, detallaron que han sido cientos los trámites, ya que tan sólo en la expedición de licencias se habían gestionado 300 solicitudes, apenas al mediodía.



El director de Ingresos, Nolberto González Grajeda, reiteró que para el mes de febrero, el descuento será de 8.5% y para marzo, descenderá al 5%, esto como incentivo para que los propietarios de autor acudan en tiempo y forma.



Los usuarios de carros de los modelos 2008 a 2017, tienen hasta el mes de marzo para realizar su trámite, mientras que los modelos 2007 en inferiores, tienen hasta el último día del 30 de junio.



Cabe advertir que las personas que hayan hecho el cambio de placas durante el 2014, 2015 ó 2016, no tendrán que hacer el cambio de láminas, que tiene un costo extra de 913 pesos.



El 27% de los carros registrados no realizó su trámite durante el 2016, quienes tendrán que pagar una mayor cantidad por la falta de pago, según la SPF.