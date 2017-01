Protestan contra los aumentos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo aproximado de 300 personas se manifestaron en contra de la nueva Ley del Agua y a los aumentos de impuestos, gasolina, derechos y obligaciones estatales y municipales.



Organizados por el Congreso Nacional Ciudadano Célula 686, se manifestaron primero en la explanada del Palacio Municipal donde pasaron lista con rostro y nombre al grito de “fuera” de los 15 diputados que votaron a favor de la Ley del Agua.



Los nombres gritados fueron los de los diputados Job Montoya Gaxiola, Rocío López Gorosave, Trinidad Vaca Cachón, Eva María Vásquez Hernández, Irais Vázquez Aguiar, José Félix Arango Pérez.



Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Andrés de la Rosa Anaya, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Osuna Millán, Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández y Carlos Torres Torres.



Convocaron a realizar una manifestación en la próxima sesión del Congreso del Estado del 12 de enero para impedir que los diputados sesionen hasta que no deroguen la Ley del Agua.



El grupo se movilizó a Recaudación de Rentas del Estado donde se manifestaron al interior para pedir a los ciudadanos que dejaran de pagar en contra de los incrementos a impuestos y el cambio de láminas.



Posteriormente se manifestaron en el patio interior del edificio del Poder Ejecutivo donde gritaron “fuera Kiko Vega” por la Ley del Agua publicada el pasado 30 de diciembre.



Acción de inconstitucionalidad



En todos los puntos, estuvieron recaudando firmas para apoyar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Agua, la cual debe ser presentada por un mínimo de nueve diputados que se encuentren en contra de la Ley del Agua y cuyo recurso sea remitido directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Fernando Rosales Figueroa, catedrático de la UABC y vicepresidente del Colegio de Abogados explicó que se requiere la firma de nueve legisladores y tienen un plazo de 30 días naturales para presentar la acción de inconstitucionalidad argumentando que es una ley en contra de los derechos humanos.



“La ley es violatoria de los derechos humanos porque el agua es vida y no puede ser cortada de acuerdo a la ONU, además la ley privatiza el servicio de agua potable a través de concesiones…”.



“Las cuales pueden ser entregadas por licitación hasta por 30 años y renovarse por otros 30 años, quizá los diputados no saben lo que hicieron o quizá por desconocimiento o ignorancia no supieron lo que hicieron”, declaró.



Rosales Figueroa afirmó que el diputado Luis Moreno Hernández y uno de Morena sin precisar nombre- se han manifestado a favor de formar la acción de inconstitucionalidad para dar reversa a la ley.



No pagar impuestos



Un llamado a dejar de pagar placas, multas, impuestos, la revalidación, tarjeta de circulación y agua fue emitido por el sector de taxistas.



Rubén Quiñónez, presidente de la Alianza de Transportistas de Baja California emitió el exhorto dirigido a los agremiados, familiares, amigos y público en general.



“Que se defiendan, hay que alzar la voz y no pagar impuestos, ya no nos vamos a dejar, esto es la gota que derramó el vaso, no estamos dispuestos a que nos maten de hambre”, dijo.



En promedio aglutinan a 750 taxistas que entre operadores y familias directas, representan a 3 mil 500 jefes de familia.



Además, destacó que el aumento a la gasolina les representa un gasto de 110 pesos a 120 pesos adicionales diarios.



Por lo cual tendrán que pagar cerca de 800 pesos más a la semana en gasolina.



“Nos afectará y eso no lo queremos ver reflejado en el alza a las tarifas, sabemos que los aumentos una vez que se dan, no vuelven a bajar, por eso no tenemos esa confianza en el Gobierno federal de la liberación de la gasolina”, puntualizó.