Alza a gasolina no detendrá operación policial: Titulares

MEXICALI, Baja California(GH)

El incremento de los precios de las gasolinas a partir del 1 de enero de este año, afectará también de manera drásticas a las corporaciones policiales en Mexicali.



Sin embargo, los titulares de las principales corporaciones aseguraron que se ajustarán los presupuestos para no afectar la operatividad de vigilancia, presencia, investigación y prevención.



“Nosotros no podemos detener el trabajo de la institución y tendremos en su momento que pedir las ampliaciones que correspondan”, comentó la procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva.



En el caso de la Policía Municipal, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Alonso Ulises Méndez, dijo que solicitó los ajustes presupuestales para dar prioridad a los patrullajes y presencia policial.



“La operatividad sigue y se harán los ajustes, el tema de seguridad pública es algo que no debe parar”, comentó.



El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Alejandro Vázquez Valadez, dijo que se trata de un impacto fuerte en los presupuestos de las corporaciones.



“Trabajan muy limitados en ese rubro del presupuesto y el Congreso tendrá que trabajar en esa partida para que no afecte las labores”, dijo.



“El más golpeado va a ser el ciudadano, porque vamos a carecer de prevención y el tiempo de investigaciones”, agregó, si es que se limitan los presupuestos de combustible.