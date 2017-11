Llevan mexicalenses alegría al Panteón Pioneros

MEXICALI, Baja California(GH)

Acompañándose de flores de cempasúchil, papeles de colores, botanas y en ocasiones hasta de música en vivo, cientos de mexicalenses se dieron cita este 2 de noviembre en los panteones de la localidad para brindar una visita a sus fieles difuntos, según dicta la tradición Mexicana.



En el caso del Panteón Pioneros de Mexicali 1, ubicado en el centro de la ciudad, el día se vivió con mucha actividad, pues familias enteras conformadas por adultos, personas de la tercera edad, jóvenes y niños dedicaron un momento a recordar historias sobre los fallecidos.



La familia Soriano, quienes se reúnen todos los años para acudir al panteón municipal, visitaron ayer la tumba de su padre Raúl Soriano, quien fuera un premiado boxeador mexicalense, así como al resto de sus familiares que descansan a pocos metros de distancia en el mismo panteón municipal.



“Cada año es la reunión familiar, nos traemos velas, flores y escuchamos la misa” comentó Norma Soriano “como venimos con ellos, las historias de recordar son de ellos; paseos, momentos con los abuelos, con mi tio José Luis, las comidas de la abuela… que no se olvidan”



Al igual que la familia Soriano, durante todo el día se vio la continua llegada de grupos familiares, algunos provenientes desde los Estados Unidos, que dedicaban algunos minutos a saludar a sus familiares ya fallecidos, contar historias y a realizar la limpieza de la lápida, así como adornarla con flores de colores.



“Cada año nos encontramos en Día de Muertos, todos mis amigos, y les digo el día que no me vean aquí, es que ya estoy muerto” comentó Saúl, originario de San Diego, California.