Aprecian imprecisiones en puntos de licitación

TIJUANA, Baja California(GH)

“Quien gane la licitación tiene que hacer el diseño de la obra, pero va a ser un diseño a su libre albedrío, no vamos a tener un punto de comparación”, señaló el presidente de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas y Mecánicas de Baja California (Coembc), Luis Alonso Gerardo Sánchez.



Apuntó que preocupa que la concesión se otorgue por 15 años porque la tecnología avance rápidamente.



“El asunto de las luminarias están pujante el cambio, las tecnologías, que es un riesgo dejarlo por 15 años a una sola tecnología, que es la tecnología LED, pero si hay un cambio, no se van a cambiar esas”, indicó.





Además, dijo, que no hay claridad en qué va a pasar con las cerca de 16 mil luminarias LED que ya existen, las cuales fueron instaladas las administraciones anteriores.



“Se van a dejar, van a ser parte del concesionario, el concesionario va a tomar como si él las hubiera cambiado, eso no nos queda claro”, cuestionó.



El modo de pago es muy interesante, comentó, porque se está comprometiendo el Predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (Isabi), y el Impuesto al Alumbrado Público (IAP).



“Tengo mucho interés por saber cómo se va obtener el Impuesto al Alumbrado Público, cómo se la va a pedir a CFE que nos regrese ese dinero a las arcas del municipio para que el Municipio pague al concesionario, porque a mi entender CFE ni siquiera ha participado en mesas de trabajo, CFE te regresa energía, pero no dinero”, aseguró.



Lo anterior, lo dio a conocer en una rueda de prensa realizada ayer como parte de la reunión semanal de la Asociación de Periodistas de Tijuana.