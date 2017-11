Accidentes fatales son 30% de jóvenes

MEXICALI, Baja California(GH)

La principal causa de muerte entre jóvenes son los accidentes automovilísticos, representando el 30% de los decesos derivados de las tragedias en bulevares o carreteras en el estado de Baja California.



Olegario Noriega Rojo, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, explicó que la combinación de alcohol y conducción es la antesala para desencadenar un accidente mortal.



En lo que va del año 2017, se han perdido 171 vidas en accidentes de tránsito, de las cuales 52 eran jóvenes con edades que oscilaban entre los 16 y 24 años de edad, detalló el funcionario estatal.



Noriega recordó que en el año 2015 se registraron 403 muertes de tránsito, para el año 2016 hubo una ligera disminución a 354 fallecimientos, espera que con los programas de concientización la cifra continúe en tendencia a la baja.



Dentro de los hospitales públicos se realizaron 604 atenciones derivadas de accidentes viales, enfatizó que de estas víctimas, cien fueron a los usuarios más vulnerables, los peatones.



UN ACCIDENTE CADA CUATRO HORAS



En Mexicali hay un accidente cada cuatro horas, según las estadísticas brindadas por el representante de Coepra, pues en lo que va del año 2017, se registraron 2 mil accidentes vehiculares.



“Se han dado 2 mil accidentes de tránsito en Mexicali, es decir 200 accidentes al mes, en el estado se dieron 14 mil 025 accidentes en el 2015, 10 mil 305 en el 2016 y los del 2017 están pendientes”, informó el funcionario de la Secretaría de Salud.



Abundó que a pesar de las cifras, el estado de Baja California fue reconocido a nivel nacional en la prevención de accidentes.



Trabajan con base indicadores, que rigen desde el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), que incluye varios rubros como la capacitación y sensibilización en sensibilización vial.



La sensibilización la realizan a través del programa “Joven hoy conduzco seguro”, que realizan en las preparatorias y con todos los que se acerquen, explicó el secretario técnico.



Hasta el momento se contabilizan 4 mil jóvenes de preparatorias y universidades, inscritos en el programa Joven hoy conduzco seguro, a quienes se les entrega su primera licencia de conducir de forma gratuita.



Por lo que invitaron a la ciudadanía a seguir las reglas de oro de la con- ducción como: No conducir bajo el influjo del alcohol; no manejar a exceso de velocidad; utilizar las sillas especiales para los niños; ser respetuoso de los usuarios vulnerables como peatones y ciclistas; y no usar distractores.



EL 90% DE LOS ACCIDENTES SON PREVENIBLES



El secretario técnico comentó que el 90% de los accidentes son prevenibles, en el marco de un ejercicio de concientización en la Universidad Xochicalco, con el fin de evitar comportamientos riesgosos, en el que realizaron el simulacro de un accidente.



Recordó que llamar y manejar aumentan cuatro veces los riesgos de padecer un accidente, y 23 veces más el texteo, siendo el alcohol y la conducción una combinación fatal.