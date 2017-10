Empleados de AutoLite se suma al apoyo de damnificados de CDMX

MEXICALI, Baja California(GH)

En muestra de solidaridad hacia los damnificados por los sismos del pasado 19 de septiembre, trabajadores de la empresa AutoLite brindaron su apoyo con donaciones al centro de acopio de La Crónica.



Patricia Zúñiga y Araceli Valenzuela, generalistas de Recursos Humanos manifestaron que esto fue iniciativa realizada por personal del área donde laboran, convocando al personal de la empresa.



“Convocamos al personal que pudiera donar lo que estuviera dentro de sus posibilidades para solidarizarnos con las personas afectadas, no es por parte de la empresa sino por compañeros”, informó Patricia Zúñiga.



Entre lo que se donó principalmente se tenía alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, siendo esto lo que se encuentra enlistado dentro de las listas emitidas por Cruz Roja Mexicana.



“Sabemos que después pasa ese tiempo y la gente es cuando más necesita una vez que dejan de enviar y es cuando ya no aparecen en la noticia o ya no es mediático el asunto, por eso decidimos extender un poco más”, precisó.



Regularmente los empleados realizan labores altruistas en diversas casas hogar, por lo que en esta ocasión al ver la necesidad de los mexicanos al centro del país, no dudaron en apoyarlos.



“Cuando se necesite tratamos de poner nuestro granito de arena para poder ayudar a las personas afectadas, en este caso por el sismo, y que no necesariamente fueran para México, sino ayudar”, precisó.



Será en próximos días cuando a través de la dependencia de DIF Municipal se brinde lo que la ciudadanía a gustado apoyar al centro de acopio en La Crónica.