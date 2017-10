"Manifestantes no merecen respeto porque no lo dan": Diputado

MEXICALI, Baja California(GH)

"No nos podemos detener por este grupito de gente", declaró José Félix Arango Pérez sobre los manifestantes.



Ante el embarro de excremento en el congreso, el diputado dijo que es una falta de respeto a la institución del poder legislativo.



"Ellos no merecen respeto porque no dan ningún respeto", declaró.



El diputado arribó al edificio del poder legislativo donde no le permitieron el acceso los manifestantes.



Le cuestionaron sobre los dictámenes 94 y 95 y le pidieron hacer público su intención de voto sobre las obras de las plantas desaladoras vía APP, a lo cual se negó a reaponder.



Los manifestantes se colocaron frente a la Suburban para bloquear que ingresara con el diputado al área de estacionamiento.



Para ingresar, el diputado descendió de la unidad y caminó resguardado por personal de seguridad interna del congreso.