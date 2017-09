Altas tarifas de electricidad comercial obligan a cierre de negocios

(GH)

El alto coste de la tarifa eléctrica comercial golpea a pequeñas y medianas empresas locales, que en ocasiones optan por el cierre parcial o definitivo, explicó Juan Ramón López Naranjo.



El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, señaló que cada verano, los comerciantes se enfrentan a la necesidad de mantener sus locales y sus productos refrigerados.



Con esto, incrementan el uso de energía eléctrica, y la cantidad que pagan por ella a la vuelta de cada mes.



“Representa un costo fijo muy fuerte para los negocios, la actividad en julio y agosto se ve muy mermada”, manifestó.



Se trata de un problema que no afecta al consumidor, porque como cliente, se abastece en la que le resulte mejor opción, tendiendo a las cadenas comerciales grandes que garantizan variedad y confort en sus instalaciones, indicó el Presidente de la Canaco.



Aunque la Cámara aún no realiza el balance de comercios y sus afectaciones económicas por esta situación en el presente año, a la fecha registran al menos siete de ellos que están en pausa.



Permanecerán así hasta que las temperaturas les permitan trabajar sin depender del aire acondicionado, para no ver mermadas sus utilidades, explicó López Naranjo.



Remplazar refrigeradores y aires acondicionados antiguos por nuevos equipos con tecnología ahorradora y ecológica, utilizar paneles solares para abastecerse de energía, son medidas que los afectados pueden implementar para disminuir el impacto de su costo, comentó el líder empresarial.



Existen programas gubernamentales de apoyo para llevar a cabo la inversión que ambas requieren. Comerciantes y microempresarios interesados en ellos, pueden acercarse a la Canaco y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, puntualizó.