Necesario modificar asignación de recursos a partidos políticos: INE

MEXICALI, Baja California(GH)

Es necesario modificar la forma de asignación de recursos a los partidos políticos al ser una exigencia ciudadana, afirmaron las titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc),



Cuestionadas sobre la Ley Kumamoto, la cual busca entregar recurso a los partidos políticos de acuerdo al número de votos que acumulen, ambas dirigentes externaron sus opiniones.



La vocal ejecutiva del INE en Baja California, María Luisa Flores Huerta, dijo que el financiamiento a los partidos políticos obedece a una formula constitucional.



No entregar el recurso de esta manera en esta elección federal acarrearía una responsabilidad a la Institución, porque no están en los tiempos de hacer reformas a las leyes electorales.



Después del proceso electoral 2018, existirá la necesidad de revisar este tema



“Es necesario, si. La ha avalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto hará que sea un tema para el próximo año”, expresó.



La postura del Consejo General del INE es que debe de tratarse con urgencia este tema en una mesa, porque ya hay una exigencia social.



La presidenta provisional del Ieebc, Graciela Amezola Canseco, dijo que actualmente la asignación de recursos se basa en una formula establecida en la Constitución Federal y las legislación local.



No obstante, como cualquier artículo constitucional, se puede revisar y modificar, indicó.



Opinó que el financiamiento debe ser congruente y relacionado con el número de votos ciudadanos que reciben los partidos, no con la cantidad de personas inscritas en el padrón electoral.



Pudiera revisarse este esquema porque es factible llevar a cabo esta formula, señaló.



Agregó que tiene conocimiento que ya hubo algunos partidos a nivel estatal pronunciándose en modificar la formula de asignación de presupuesto.