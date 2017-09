Estado emite decreto de descuento en agua para empresas

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado emitió un decreto el pasado 23 de julio en el Periódico Oficial del Estado, donde estableció un descuento en la tarifa del agua a un perfil de empresas.



El decreto emitido por el Poder Ejecutivo menciona que se exime parcialmente de pago a los derechos de consumo de agua potable para uso comercial, industrial, gubernamental y otros no domésticos.



Agrega que por cada metro cúbico consumido, tendrá una tarifa por la cantidad de 19.55 pesos, siempre y cuando la empresa construya plantas de tratamiento para sus aguas residuales generadas en Baja California.



Precisa que se debe de reutilizar el 100% del agua consumida, con el fin de que no efectúen descargas a la red de alcantarillado sanitario y cuenten con un proyecto de beneficio ecológico avalado por la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).



El decreto está vigente desde su publicación y vence el 31 de diciembre del 2017, tiempo en que las empresas interesadas, deberán comprobar que emprendieron la planta de tratamiento de aguas residuales.



CONTELLATION BRANDS SE APUNTA



Luis Julián Hernández, director de Seguridad y Medio Ambiente de Constellation Brands, explicó que se encuentran en proceso de análisis para realizar un contrato con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm).



Comentó que la empresa está interesada en utilizar el decreto que le daría el módico precio de 19.55 pesos el metro cúbico de agua, ya que considera que como cualquier empresa pueden participar.



“Sí estamos interesados, y lo estamos analizando como cualquier otra empresa que esté en el Valle de Mexicali y que tenga la posibilidad”, enfatizó el representante del mega proyecto cervecero.



Para que puedan ser acreedores a los beneficios, hay que cumplir ciertas condicionantes para poder determinar si son candidatos, explicó, ya que para tener el beneficio debe de cumplir con varias cosas.



Julián reiteró que en su experiencia dentro de la seguridad en medio ambiente, señalando que tienen el nivel más alto en dicha materia, anteponiéndolo a los resultados económicos de la empresa.



“Reiteramos que nuestro nivel de consumo de agua, no va a impactar de ni una manera en el abastecimiento en el Valle de Mexicali, estamos soportados en todo un análisis previo”, detalló.



DECRETO NO TIENE DEDICATORIA



El decreto que emitió el Gobierno del Estado que ofrece un descuento a las empresas que cumplan con una planta de tratamiento de agua residual, entre otros requisitos, no está hecho para ninguna empresa en especial.



El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, detalló que el decreto para el descuento en la tarifa de agua a industrias es un incentivo para la generación de empleos.



Esta medida para la generación de inversión, aseguró que no se contrapone al discurso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, de aumentar la tarifa a los usuarios en general.



“Es un decreto que busca incentivar la inversión como a cualquier otro sector, no lleva ninguna dedicatoria, es en general, tanto que cualquier empresa de cualquier giro puede obtener sus beneficios”, enfatizó.



“Para que se obtengan beneficios deben de cumplir con requerimientos, en este caso es para incentivar la inversión y generar empleo, con la capacidad suficiente de los organismos”, aclaró Rueda.



Añadió que han sido varias las industrias que se han acercado a la Cespm con la finalidad de obtener el beneficio de 19.55 pesos como tarifa, no sólo la cervecera Constellation Brands.

NICOLLE DE LEÓN