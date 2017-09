Es Columba Imelda Amador la nueva magistrada del TSJE

MEXICALI, Baja California(GH)

Columba Imelda Amador Guillén fue designada como nueva magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por 21 votos a favor, en sesión nocturna del jueves en el Congreso del Estado.



Tras varias horas de no conseguir acuerdos y un periodo de receso en la sesión ordinaria se avaló el cargo que será por un periodo de seis años y que suple el espacio tras el fallecimiento del ex presidente magistrado Marco Antonio López Magaña.



Cabe destacar que la lista de candidatos al cargo fue emitida por el presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Vázquez.



Los aspirantes al cargo que estaban en la lista de los mejor evaluados, eran Alejandro Isaac Fragozo López, Marcelino Zepeda Berrelleza, Columba Imelda Amador Guillén, María de Lourdes Molina Morales, Ignacio Flores Anguiano y Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez.



Por la noche del jueves, se le tomó protesta formal a la magistrada por parte del presidente del Congreso, Edgar Benjamín Gómez Macías.



“Fue una decisión que duró bastante tiempo por amparos que alargaron el proceso, pero la soberanía lo decidió”, comentó la magistrada electa.



Agregó que una vez que asuma sus funciones de pleno, podrá determinar si hubo o no división interna por la designación.



De manera extraoficial se difundió que los votos a favor fueron por los diputados de los partidos del PAN, PRI, PRD, MC y PT, no así del PES, Morena y PBC.