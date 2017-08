Suspenden 5 clínicas de belleza por anomalías

MEXICALI, Baja California(GH)

La Dirección contra Riesgos Sanitarios suspendió cinco establecimientos en Baja California, quienes se anunciaban como clínicas, ofreciendo un rejuvenecimiento milagroso.



Esto a través de la aplicación de plasma rico en plaquetas, procedimiento que consiste en sacar sangre de una persona, centrifugarla y volverla administrar, explicó el titular de la Dirección contra Riesgos Sanitarios en el Estado, Leopoldo Jiménez Sánchez.



Esta actividad nadie la puede realizar, aseveró que se requiere de una licencia y tendría que operar como un banco de sangre, sin embargo se estaba realizando en simples consultorios.



Añadió que ante esta serie de problemáticas, la Suprema Corte de la Nación cuenta con cuatro tesis sobre la actividad y formación de un cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado.



“La ley general establece que todo acto quirúrgico debe hacerse por especialistas y deben de certificarse cada cinco años”, comunicó el funcionario del Sector Salud.



Dichos médicos deben formar parte del Sistema Nacional de Residencias Médicas, que obliga a un médico a hacer un examen para la especialidad y subespecialidad, con una formación supervisada en instituciones de salud acreditadas por la Secretaría de Salud.



“Otros cirujanos que hicieron estudios en seis meses en institutos no reconocidos por la Secretaría de Salud, no son equivalentes a los que se formaron por años”, reiteró Jiménez.



También han detectado lugares que a través de una computadora hacen diagnósticos, dan una resonancia magnética que indica ciertas enfermedades, acto seguido ofrecen suplementos y medicamentos, lo cual es una práctica fraudulenta.



Finalmente recomendó que cuando una persona acuda a cualquier sitio para un tratamiento o procedimiento embellecedor, se cerciore de que cuenta con un aviso de funcionamiento expedido por las autoridades de salud.



Alertan por siete productos “milagro”



Dentro de la regulación sanitaria que regula la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertaron por la comercialización de siete productos de belleza que representan un peligro para la salud.



El titular de la Dirección contra Riesgos Sanitarios en el Estado, Leopoldo Jiménez Sánchez, explicó que los productos son comercializados en Internet a través de redes sociales como Facebook y plataformas como Mercado Libre.



“No cuentan con un registro sanitario o una regulación sanitaria, cualquiera que quiera distribuir un cosmético o fármaco debe presentar el permiso de Cofepris y para eso un laboratorio debió haber analizado las moléculas del cosmético”, aseveró el doctor.



Un producto siempre debe de contar con tres requisitos, puntualizó que en primera instancia debe ser seguro, esto lo debe de probar una empresa con una licencia de aviso de funcionamiento.



El segundo requisito es que tenga calidad, y en tercer lugar debe ser eficaz, esto quiere decir que debe ser coherente con lo que se ofrece, aclaró el experto en salud.



En Baja California no han detectado casos de complicaciones por estos productos, pero recordó el caso reciente de una mujer de 24 años que falleció en Monterrey, Nuevo León, luego de consumir Avitia Cobrax, en el que detectaron plaguicida.



“Avitia Cobrax le afectó su sistema nervioso y la llevó a un coma, el producto lo consiguió por Mercado Libre, el cual ya fue bajado de ahí y Cofepris está actuando contra la empresa”, comentó.



El director aseguró que la Cofepris se encuentra actuando contra los promotores de estos productos fraudulentos, quienes podrían ser acreedores a sanciones millonarias, debido a que comprometen la salud pública y la vida de quienes los utilizan.



Añadió que es importante que las personas no se dejen llevar por los estándares de belleza en estos productos, ya que toda esta problemática nace de una deficiencia en la autoimagen, autoconcepto y la autoestima de un hombre o mujer.



“En Internet no se puede adquirir ni un tipo de producto, porque nos enfrentamos a que se altera su química por el proceso de transporte, además de que hay productos clonados”, puntualizó Jiménez.



Los productos son:



-Avitia Cobrax (Pastillas para adelgazar)

-Crema La Milagrosa (Rejuvenecedora de rostro)

-Alipotec (Eliminadora de celulitis)

-Bella Cream (Aumento de busto y glúteos)

-Upsize (Aumento de busto)

-Demograss (Para la pérdida de peso)

-Proher Natura (Pastilla para adelgazar)