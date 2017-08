8 albercas dan positivo a amiba libre

MEXICALI, Baja California(GH)

Ocho albercas con amiba de la vida libre se detectaron en Baja California a través de las inspecciones de la Dirección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en lo que va del año 2017.



El director Leopoldo Jiménez Sánchez explicó que al ser detectadas se suspenden hasta que sean corregidas, actualmente todas se encuentran operando con normalidad, luego de salir negativas a los microorganismos en una segunda prueba.



Las ocho albercas positivas a la amiba de la vida libre son privadas, siete pertenecientes a hoteles y una a un balneario, el 50% de los casos se diagnosticó en Mexicali, 25% Tijuana y 25% Ensenada, precisó el director Jiménez.



“Se suspendieron de inmediato, volvimos a hacer el muestreo y salieron libres, ninguna fue pública, hacemos también monitoreo de coliformes fecales, pero con que mantengan el cloro no se dan los casos”, declaró.



La dependencia revisó a 290 albercas en el presente año, 30 de éstas son públicas, hubo una reincidencia en una alberca de Ensenada; el director reveló que hasta la tercera reincidencia es que el sitio se clausura.



Dentro de las actividades de la dirección está el dar seguimiento a denuncias de albercas sin regulaciones, el doctor reveló que se han detectado tres nuevas albercas que operaban de forma clandestina.



Cuando acude el personal de la dirección revisa el bombeo, los filtros, el PH, la temperatura del agua, toman una muestra y se manda a un laboratorio en la búsqueda de la amiba de vida libre u otros microorganismos como coliformes fecales.



El director comentó que no puede revelar las direcciones o nombres de las albercas debido a la normatividad, asegurando que todas son seguras y que en caso de que una reincida tres veces será clausurada.



“Tuvimos un caso de una alberca reincidente y una clandestina en Ensenada, las otras dos clandestinas pertenecían a Mexicali y Tijuana, no hemos tenido ni una clausura”, concluyó.