Piden mujeres del PES que se retire del cargo la virtual Senadora Alejandra León

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la publicación del video de la virtual senadora Alejandra León Gastelum, la dirigente Estatal Mujeres del Partido Encuentro Social de registro Nacional, solicitó que se retire pidiendo licencia para que entre su suplente.



La dirigente Deyanira Meléndez Hinojosa emitió un posicionamiento, dirigido a Alejandro Álvarez, delegado de la Comisión de Elecciones (CEN) de Morena en Baja California, pidiendo que se le ceda el espacio a la suplente Claudia Herrera.



“Esto por las recientes declaraciones que hiciera León y del cual obra un video que circula en redes y es público, ofendiendo a los candidatos contrincantes, insultándolos públicamente con lenguaje corporal, señas, vocabulario ofensivo y en aparente estado de ebriedad”, aseveró.



La dirigente argumentó que la solicitud es para salvaguardar la aceptación de los candidatos de Morena, siendo un ejemplo para el País de que no se tolerarán despilfarros.



“Despilfarros de dinero con fiestas de 48 horas, champagne de importación y música de banda que también cuesta, seamos ejemplo en Baja California, ganemos no solo el voto si no también el respeto”, agregó.



La suplente Herrera es militante del PES, y su cargo fue el asignado al partido dentro de los acuerdos al ir juntos en la coalición "Juntos haremos historia".