PAN reconoce derrota en BC, afirma que deben evolucionar: Carlos Aguirre

MEXICALI, Baja California(GH)

“Las crisis llega cuando lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha terminado de nacer, la forma de hacer política en el país llegó su fin, tenemos que ser más abiertos, más transparentes”, declaró Carlos Aguirre Amparano.



El Presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizó que tras la derrota de la coalición en Baja California, deben evolucionar como partido político.



“Debemos cumplir con resultados y pronto; es muy difícil vencer a alguien que no se da por vencido…”



“Hay que mejorar la clase política y el PAN debe poner la muestra, evolucionar y regresar a las causas ciudadanas, que la gente vuelva a confiar en el PAN y encontrar lo que nos falló”, declaró.



El presidente del PAN en la entidad dijo que una derrota sea por uno o más de veinte puntos porcentuales, es el resultado de una molestia de la sociedad que Andrés Manuel López Obrador aglutinó y en la ola se llevó a Baja California.



Invitó a los panistas a reflexionar y hacer un plan de cómo realizar las cosas, revisar los gobiernos.



“Debemos trabajar unidos por el PAN y para que a los Bajacalifornianos les vaya mejor y mejorar lo que tengamos que mejorar”, precisó.



A pregunta expresa de qué han realizado mal, Aguirre Amparano, señaló que son varias cosas a revisar con los panistas involucrados, retomar las causas ciudadanas, escucharlos y trabajar junto con la sociedad.



“El mensaje está dado, Andrés Manuel fue el que aglutinó la mayor cantidad de ciudadanos y vemos que perdimos por eso, hay que cambiar ciertas cosas y reencontrarnos con los ciudadanos…”



“Lo primero es qué los políticos debemos ser menos sensibles con la críticas, asumirlas y hablar con los ciudadanos, porque en política nadie muere para siempre, hay que ser el relevo”, puntualizó.