Bonilla no descarta buscar gubernatura en 2019

TIJUANA, Baja California(GH)

El candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdez no descartó buscar la gobernatura de Baja California el próximo año.Este lunes después de las elecciones, el candidato al Senado comentó que hasta el momento no pueden cantar victoria, pero los resultados reflejan que se llevarán “carro completo” en el Estado.Aseguró que no le fallarán a la población porque cumplirán con las medidas con sus propuestas como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%.Fotos: Sergio Ortiz