Retrasos no impidieron participación de ciudadanos en el Distrito 01

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de los retrasos en la instalación de casillas, que se completó hasta poco después de las 11:00 horas de este domingo, miles de ciudadanos salieron a emitir su voto en sus casillas y las casillas especiales del Distrito 01.



Luis Alvarado Rocha, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01, dijo que las principales incidencias fue en el acceso a los representantes de partidos políticos a las casillas, la firma de las boletas y el retraso o inasistencia de funcionarios de casilla.



En el caso de los representantes de partidos, un incidente de ese tipo se registró en el plantel escolar ubicado en el fraccionamiento Valle del Pedregal, donde representantes de Morena dijeron no haber podido entrar debido a que el presidente de casilla les dijo que sus nombres no estaban en la lista.



En otras casillas, como la instalada en el fraccionamiento Villa Colonial, una de las más grandes de ese sector, el retraso en la apertura de la casilla ocurrió por el retraso de la llegada de los funcionarios de algunas de las mismas.



Aunque no se ha podido identificar, se estima que hubo ciudadanos que suplieron a los funcionarios de casillas ausentes durante la jornada, comentó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01.



Este Distrito reportó la instalación del 100% de las 563 casillas, donde el listado nominal asciende a poco más de 321 mil ciudadanos.



Alvarado Rocha dijo que se presentaron algunos casos de propaganda política cerca de las casillas, los cuales se atendieron y se retiraron de la cercanía de las casillas instaladas.



Las casillas especiales resultaron ser de las más concurridas. En el caso de la instalada en Cetys Universidad, informó el Vocal Ejecutivo, las 750 boletas que por ley debe haber en ellas, se terminaron poco después de las 16:00 horas.



Aunque señaló que se dio mucha presencia de votantes foráneos, dijo que muchos ciudadanos acudieron ahí en lugar de sus casillas de sección, por lo que a varios de ellos se les invitó a que acudieran a ellas para así dar preferencia a los foráneos en las especiales.



En el Valle de Mexicali, en los ejidos que comprende este distrito electoral, se llevó a cabo una jornada de calma y de gran afluencia de votantes. Para las 20:30 horas comenzaron a llegar las primeras urnas a la Junta Distrital para iniciar el conteo y el trabajo del INE en este distrito se prolongará hasta el miércoles con el cómputo final de los votos.



Para el cierre de esta edición no se tenían cifras sobre la participación ciudadana, pero Alvarado Rocha estimó que sería alta, debido a la evidente afluencia de votantes que se abocaron a las casillas durante esta histórica jornada.