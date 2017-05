Sin recolección de basura en más de 130 colonias: Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

Son más de 130 colonias las que no tendrán recolección de basura este día, informó Carlos Flores Vásquez.



El director de Servicios Públicos dijo no entender porqué poner por delante al Departamento de Limpia en esta movilizaciones, ya que se afecta a la ciudadanía.



Comentó que son alrededor de 133 colonias de la ciudad las que no tendrán el servicio de recolección de basura.



Si no se llegan a arreglos, se tendrá que aplicar un plan alterno, agregó.



Este consistiría en establecer centros de recolección con el apoyo de actores externos, como se hizo al principio de la administración para desahogar la Unidad de Transferencia Xochimilco.