Negociaciones del Tlcan no visualizan consecuencias graves

MEXICALI, Baja California(GH)

En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no se estiman resultados o consecuencias graves para los países que lo integran que son México, Estados Unidos y Canadá, comentó Enrique Rovirosa Miramontes.



El economista detalló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una retórica cambiante y agresiva que no necesariamente reflejará los resultados de la negociación.



Porque el tratado debe ser revisado por los tres países y el proceso durará varios meses, probablemente con una definición hasta mediados del año entrante.



“Todo parece indicar que no será tan perjudicial para México como mucha gente pensaba al principio”, señaló.



Entre las acciones que preocupa, dijo, son las relaciones con Corea por amenazas de guerra, y económicas contra Alemania, Afganistán, Siria y Canadá.



“Es un estilo personal de negociación, pero incluso en la política interna de Estados Unidos mantiene el mismo estilo de negociación que ya se ha traducido en serios reverses”, señaló.



La guerra



Las declaraciones de enemistad entre Estados Unidos y Corea, genera incertidumbre en los mercados, que dan lugar a la especulación y que se conoce como volatilidad, señaló.



Rovirosa Miramontes reiteró que cada declaración o movimiento estratégico, genera reacción en los mercados bursátiles y cambiarios.



“Esto va a continuar, ha sido y será la tónica que marcaré el comportamiento de los mercados financieros por los meses que sigue”, puntualizó el economista.