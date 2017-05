Falta seguimiento y prevención en seguridad: Carrillo Maza

MEXICALI, Baja California(GH)

Falta estrategia de seguimiento y prevención en seguridad pública, además el nivel educativo general es pobre y las adicciones altas, declaró Marco Antonio Carrillo Maza.



El Presidente del Observatorio de la Justicia en Baja California precisó que la evaluación y seguimiento es la clave para prevención del delito.



Afirmó que actualmente no se está aplicando una efectiva coordinación entre la policía municipal y la Procuraduría.



“No hay una coordinación real entre las dependencias y así las mejorías del nuevo sistema de justicia penal se verán dentro de 30 o 40 años”, afirmó.



Ante el grupo de Madrugadores de Mexicali, comentó que el 85% de los policías municipales aún se mantienen con niveles de estudios de primaria y secundaria, lo que dificulta el entendimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal.



Y aseguró que ante la falta de ambos criterios seguimiento y educación con capacitación los delitos van a seguir aumentando.



“Hay muchos egos y a las dependencias no las veo con una humildad de sentarse a reconocer en que están fallando”, declaró el ex director de seguridad pública municipal de Mexicali.



Carrillo Maza agregó que los exámenes de evaluación “se han vuelto puristas” y dificultan la creación de fuerza policial.



Porque desde el año 2004, la cantidad de policías no se ha incrementado de entre mil 800 a mil 900 elementos, mientras que la población sí ha aumentado.



También dijo que requieren mejores sueldos y mayores capacitaciones.