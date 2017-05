Sufren amputaciones 80% de los diabéticos

MEXICALI, Baja California(GH)

Por la falta de un control o diagnóstico, ocho de cada diez diabéticos pierden alguna extremidad de su cuerpo, a través de la amputación, reveló la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular de Mexicali.



Héctor de la Torre González, presidente de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular de Mexicali, destacó que estos casos pudieron haberse prevenido de haberse sometido a revisiones anuales, sin embargo no existe esa cultura entre los diabéticos.



Para esto realizaron jornadas para la detección de la enfermedad arterial periférica, la cual propicia las amputaciones, con el fin de prevenir un desenlace fatal en diabéticos que tienen una larga evolución.



Comentó que de no ser tratada o detectada esta enfermedad, lo que produce en los diabéticos en última instancia es la amputación, por eso se trabaja para que reducir las amputaciones o evitarlas.



El índice de amputaciones en personas con diabéticas es muy alto, señaló Diana Manríquez Castro, tesorera de la Sociedad, en la mayoría de los casos llegan a la eliminación de una extremidad porque no llevaron un control por falta de información.



La sociedad de angiología tiene la misión de informar al paciente para que se sepa cuidar y no tenga que llegar a la amputación, pues la diabetes no tiene que terminar de esta manera, precisó Manríquez.



El 80% de los casos terminan amputados en un mayor o menor grado, ya sea desde un dedo hasta toda una pierna, lo cual se pudo haber prevenido, aseveró la tesorera de la Sociedad de Angiólogos.



La persona que tiene diabetes debe de tener un control de su enfermedad, a través de una vigilancia estrecha con el médico, y sobre todo detectar el padecimiento arterial de manera temprana, platicó el presidente de la Torre.



“Yo lo comparo con el cáncer de mama, está demostrado que si se detecta a tiempo, se reducen las pacientes que van a morir por ese problema o las amputaciones de senos, es igual con la enfermedad arterial”, comentó de la Torre.



PROCEDIMIENTO RIESGOSO



Las amputaciones son procedimientos muy riesgosos, declaró el titular de la sociedad, pues provocan incapacidad en los pacientes, además de que el diabético es más delicado por tener más enfermedades o una edad muy avanzada.



“Para que un paciente llegue a una amputación tuvieron que haber pasado muchos años, donde se pudo haber hecho mucho por ellos, la enfermedad vascular se manifiesta después de siete años”, informó Manríquez.



La doctora aclaró que se pueden tener hasta 20 años de margen para poder tratar la enfermedad, sin necesidad de llegar a las amputaciones.



El paciente llega en estados muy altos, es muy costoso, porque se tienen que hacer angioplastias e injertos, lo cual puede costar más 90 mil pesos en el procedimiento y los materiales.



“La amputación también implica que vas a tener un paciente discapacitado que probablemente ya no va a producir, lo cual le traerá un costo adicional a la institución porque se debe de pensionar o invalidar”, comentó Manríquez.



CRECE LA DIABETES



A nivel mundial la diabetes está creciendo de una manera muy desproporcionada, al igual que Mexicali, siendo cada vez más frecuente incluso en niños y adolescentes, declaró de la Torre.



Al padecerla desde jóvenes, llegan a la edad adulta, padeciendo retinopatía diabética, insuficiencia renal, problemas vasculares periféricos, advirtió Manríquez.



EN DATOS



• En todo el estado se han detectado 4 mil 393 casos nuevos de diabetes mellitas tipo II, en lo que va del año 2017, según el departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud.