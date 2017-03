Constellation Brand no arriesga recursos naturales de BC: Rueda

ROSARITO, Baja California(GH)

La instalación de la empresa Constellation Brand o cualquier otra en este momento no ponen en riesgo los recursos naturales de nuestro Estado, en este caso el agua, por ello es importante que la gente tenga la información muy clara, precisó el secretario de Gobierno, Francisco Rueda.



Mencionó que el Gobierno ha estado muy atento a las manifestaciones públicas y respetan las diferentes formas de pensar, pero dijo que es importante que los ciudadanos tengan la tranquilidad y la certeza que no son empresas que vienen a dañar ni a perjudicar, sino por el contrario vienen a generar un beneficio a la sociedad y por obviedad se tendrá que cumplir todos los requisitos que marca la ley.



Rueda Gómez refirió que los tiempos electorales se han adelantado y es obvio y evidente por los actores que están participando en esta lucha (Ley del Agua y Constellation), nosotros así lo vemos es un tema que tiene un alto grado de politización y como autoridad se tienen que poner las cosas muy claras.



Separar lo técnico explicó, de lo político y ahí están los actores que están al frente de las manifestaciones, son gente muy identificada y con corrientes políticas.



Dijo que se respeta la opinión y las banderas que puedan tener los partidos políticos, pero no debe ser en base a desinformar y manipular la información y menos debe ser basada esta lucha en mentiras.