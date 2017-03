Baja la llegada de haitianos a BC: Inami

ROSARITO, Baja California(GH)

Ya no están llegando haitianos a Baja California, expuso el delegado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Rodulfo Figueroa, al señalar que cerca de mil 800 personas han sido orientadas, más de mil en torno al trámite de Visitante por Razones Humanitarias y cerca de 700, por el trámite de Refugio.



Durante la 17 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Atención al Migrante, realizada en Rosarito, el funcionario expuso que 500 haitianos han iniciado su trámite de refugio y 300 por razones humanitarias y se han otorgado 130 condiciones de estancia.



Figueroa Pacheco, dijo que por el momento la cifra es modesta del número de personas regularizadas, pero la idea es despresurizar lo más rápidamente posible los refugios y ya se solicitaron recursos adicionales para agilizar los trámites para la condición de estancias, por lo que se espera que el próximo mes se desahogue un número importante de solicitudes.



Mencionó que hasta el momento no se ha negado ninguna solicitud de estancia, pero ha sido complicado completar la documentación requerida, porque la idea no es darles nuevas identidades sino que su misma identidad sea acreditada y mediante el apoyo de la Embajada de Haití en México.



Añadió que al menos 20 migrantes haitianos podrían ser apoyados para regresar a su país, sobre todo aquellos que obtuvieron una situación de apoyo legal en Brasil.



Asimismo resaltó que en el monitoreo realizado, se revela que muy pocos haitianos siguen llegando a Baja California, y en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas y el día de ayer ya no había ni uno.



Por otro lado refirió que no han incrementado el número de personas deportadas de los Estados Unidos en estos meses del año, en comparación con el año anterior.