Innecesaria suspensión de la obra cervecera: IP

MEXICALI, Baja California(GH)

La suspensión de obra de Constellation Brands emite un mensaje negativo a los inversionistas existentes e interesados por venir a la ciudad, entidad o país, coincidieron presidentes de diversas cámaras empresariales.Un rechazo al exhorto de suspender temporalmente la obra de Constellation Brands fue emitido por Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)., enfatizó. Además agregó que la empresa internacional no se arriesgaría a tener faltantes de licencias o permisos.“Más vale que tengan todo en orden y que se revise a fondo, que presente Constellation Brands los permisos y si no los tiene que se aplique la ley”, dijo.Desde hace tres meses, los inversionistas mantienen la atención en Mexicali, explicó, para saber qué sucederá con la empresa cervecera., sentenció.“No debe necesitarse un exhorto para revisar trámites de cualquier empresa, si el alcalde solicita los documentos, en cuestión de horas debe saber si tiene o no los permisos y entonces proceder a suspender la obra o multar, pero 10 días para revisar es excesivo para documentos que ya tienen”, declaró Juan Ignacio Gallego Topete.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali puntualizó que“Una real afectación sería si se retira la obra o la inversión”, dijo.La suspensión provisional se debe de aprovechar para aclarar la incertidumbre entre la comunidad, explicó, así como transparentar y aclarar los permisos.El presidente de Canacintra desglosó que las inversiones directas extranjeras generan derrama económica, empleo, proveedurías y servicios.Donde Mexicali ha despuntados por dichas inversiones en materia de industria y maquila.“De irse una inversión así, nos seguirá por años el incidente de ahuyentar las inversiones, porque primero ven al país y luego en qué Estado invertir, y a Mexicali le pondría una mancha y se alejarían las inversiones”, explicó.Gallego Topete comentó que Constellation Brands no gastará agua adicional a la actual utilizada.Ya que solo comprará los permisos de consumo de volúmenes de agua por los 7 millones de metros cúbicos que requiere.“No se va a usar una gota más, lo sobre explotado o no, no depende de Constellation, es un tema que se debe d atender con o sin la empresa”, puntualizó.El sector comerciante, enfatizó José Manuel Hurtado Montaño.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, afirmó no estar de acuerdo con detener la obra porque necesidad de mano de obra en la ciudad.“Nos inclinamos a que haya empleo y trabajo, en Mexicali necesitamos más inversiones, que confíen en Mexicali, poner de nuestra parte para que vengan inversiones y no alejarlos…”., dijo.En tema del agua, comentó que es necesario medir, conocer la capacidad que se tiene en la entidad, porque hay en empresas que usan el líquido como Coca Cola y Pepsi y han estado trabajando por años y no nos han afectado…”.“Es tener una buena disposición de todos para poder tener una buena distribución de agua y abastecimiento”, puntualizó.No es un mensaje correcto aprobar el exhorto de suspensión de obra a la empresa Constellation Brands porque, informó Rodrigo Llantada Ávila.El Presidente de Coparmex Mexicali afirmó queAfirmó que el error surgió desde el congreso al emitir y aprobar un exhorto de suspensiones con plazo de 10 días, donde el ayuntamiento solo acató la instrucción del poder legislativo.También criticó que se realiceporque la obra ya tiene meses en construcción y el ayuntamiento ya debió de haber expedido y revisado los permisos y licencias.