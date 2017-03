Pide el Obispo se retome la llamada 'Ley Ana María"

MEXICALI, Baja California(GH)

El obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, exhortó a las autoridades locales a retomar y llevar a cabo la Ley ‘Ana María’ en Baja California.



Dicha ley fue aprobaba en el 2011 por la 20 legislatura, la cual establecía que se evitaría poner en riesgo a los menores de seis meses de edad que eran pretendidos ser abandonados.



Por lo que podrían ser entregados a instituciones públicas del sector salud a fin de ofrecerles una vida digna y/o buscarles un nuevo hogar.



A pesar de su aprobación, dicha ley no es llevada a cabo en la entidad, refirió el Obispo de Mexicali.



Ante esto, Guerrero Macías hizo un exhorto a las autoridades que se lleve a cabo tal ley, la cual es “muy noble y se votó con unanimidad en aquel tiempo, ¿por qué matar a un niño teniendo la opción de adoptarlo? Y de abrir espacios y oportunidades”, comentó al respecto.



“Nos falta finiquitar con un coraje sano, voluntario y espiritual de hacer muchas cosas por los no nacidos y nacidos que no tienen el apoyo espiritual”, añadió el Obispo.



Esto a raíz de que en días pasados se le diera sepultura a la bebé que fue abandonada en un depósito de basura.



A la bebé se le bautizó bajo el nombre de Fátima y su cuerpo fue solicitado por la asociación civil ‘Vida y Familia’, con el fin de darle una digna sepultura.



Guerrero Macías explicó que se buscó brindarle este beneficio a la pequeña, toda vez que el cuerpo no puede cremado mientras el delito no esté resuelto, ya que el cuerpo podría ser exhumado para fines de investigación.