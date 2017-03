Bloqueo en AgroBaja mermaría turismo: Secture

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la advertencia de los productores protestantes del Valle de Mexicali, de bloquear las instalaciones de AgroBaja, el delegado de la secretaría de Turismo, señaló que vendrían a mermar la imagen ante el turismo.



El delegado Eloy Moreno Méndez, aseveró que el sabotear la AgroBaja es un error por parte de los manifestantes, pues se trata de un evento privado que no tiene que ver con el gobierno.



“Estoy totalmente en contra de cualquier manifestación que se quiera llevar a cabo en un evento tan extraordinario que trae turismo y negocios para Mexicali”, expresó el funcionario estatal.



Señaló que la protesta es válida para cualquiera, más no interceptar o bloquear que la gente tenga el beneficio de conocer, de negociar o dar a conocer productos de la entidad.



“California es el invitado en esta ocasión porque hay buenos nexos, pero sobre todo por la cantidad y diversidad de artículos que se dan en el evento, además del trabajo que significa que esos proveedores vengan”, comentó.



La ocupación hotelera en Mexicali está al 100% debido a los visitantes de AgroBaja, por lo que exhortó a los manifestantes a que protesten de forma pacífica, pues hay que hacer lucir el evento y no mermarlo.