Inició operativo para detectar mariscos insalubres

MEXICALI, Baja California(GH)

La cuaresma se caracteriza por un aumento del consumo de alimentos provenientes del mar, la Dirección Contra Riesgos Sanitario, inició un operativo con el fin de detectar mariscos insalubres en los centros de distribución.



El director de la institución, Leopoldo Jiménez Sánchez, precisó que no se han detectado pescaderías que tengan productos que arriesguen la salud pública, por lo que no hay razón para alarmarse.



Sin embargo precisó cuales son las condiciones inocuas de los alimentos provenientes del mar, advirtiendo especial cuidado de los vendedores ambulantes, ya que no hay un control de la calidad de sus mariscos por ninguna institución.



Exhortó a la comunidad de que se aseguren de comprar en pescaderías y tiendas de autoservicio donde sí hay control por parte de la dirección, invitándola a denunciar los sitios donde encuentren productos de mala calidad.



“La semana pasada iniciamos el operativo estatal en todos los centros de distribución y los centros de cualquier tipo de mariscos, debido a que hay un alto consumo en los productos del mar en cuaresma”, explicó Jiménez.



Pretenden abarcar el 100% del mercado, dijo que durante el mes habrá monitoreo del agua del hielo, lo que arrojará si los productos son sanos, también irán a restaurantes, a razón de que ellos deben de comprar pescado en distribuidores controlados.



“Vamos a asegurarnos de que esos productos no vayan a tener alguna implicación en la salud pública, no se han encontrado productos que estén dentro de las malas prácticas higiénicas”, reiteró.



Importante saber



Si va a comprar mariscos, recomendó poner atención en que el pescado no tenga los ojos hundidos, las escamas no deben de separarse fácilmente, las agallas deben tener un color rojo, la viscosidad no debe ser excesiva y procurar que su olor no sea de descomposición.



La almeja, ostiones y todos los mariscos de concha, si se compra entera no debe de estar abierta, si se toca y se queda abierta, el animal ya murió, es decir que hay un proceso de descomposición, si se cierra es un producto seguro.



Detalló que no se debe de consumir los moluscos bivalvos del Golfo de California, debido a la presencia de la marea roja, sólo los que sean del Océano Pacifico.



La marea roja disminuyó un 68% en la prevalencia de su toxicidad, pues se había detectado un 98%, ahora hay un 30%, pero se mantienen las medidas de la veda hasta que vuelvan a la normalidad.



Precisó que se destruyeron 13 toneladas de moluscos bivalvos, ya que era un producto muy tóxico, con lo que se evitó poner en riesgo la salud de las personas.



Comentó a los vacacionistas que no hay riesgo de salud al meterse en el mar de Cortés, ya que la marea roja no llega a la orilla.