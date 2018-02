Fallece al manejar sobre su vehículo en colonia Burócratas

MEXICALI, Baja California(GH)

Una persona, quien de momento no ha logrado ser identificado, pereció cuando se encontraba manejando su Pick Up Dodge Dakota en la colonia Burócratas



Cerca de las 13:25 horas se notificó a los números de emergencia sobre lo ocurrido, solicitando agentes municipales y socorristas sobre Plateros Sur y calle K.



Al llegar autoridades observaron la unidad que había impactado un poste de luz, y al observar al interior encontraron al conductor quien no respondía al llamado de los agentes, donde al ser certificado se declaró sin vida.



Autoridades de la Policía Ministerial del Estado y Servicios Periciales arribaron al lugar para esclarecer lo sucedido e integrarlo a la carpeta de investigación que se tiene en PGJE.



Sobre el fallecido solo se sabe que es de sexo masculino, de aproximadamente 45 años, complexión delgada.