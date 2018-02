Llaman a ratificar lugares en escuelas de selección

MEXICALI, Baja California(GH)

Para asegurarse de que todos los alumnos de nuevo ingreso a ‘Kínder’, Primaria y Secundaria de Baja California cuenten con un lugar en el espacio de su elección, el Sistema Educativo Estatal reiteró el llamado a ratificar cupo en las escuelas.



Se trata de que los padres de familia acudan a la dirección escolar de su plantel, y presenten la carta de asignación que se entregó el pasado 29 de enero a los estudiantes.



Alejandro Bahena Flores, delegado del SEE en Mexicali, precisó que es muy importante realizar la confirmación antes del 15 de febrero.



De lo contrario, el menor podría perder su lugar para ingresar a alguno de los niveles de educación básica.



“Es importante que le notifiquen al director de la escuela que aceptan la asignación, para que la escuela lleve un control interno y no ponga como disponible el cupo del niño. Pueden perder el espacio si no ratifican que les interesa el lugar”