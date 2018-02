Libre con 40 mil joven que mató a 3 en Altiplano

TIJUANA, Baja California(GH)

Al joven que mató a dos niños y una mujer al atropellarlos sobre el bulevar Altiplano, se le fijó un pago de 40 mil pesos para que lleve su proceso en libertad, además deberá acudir semanalmente a firmar y usará un brazalete electrónico.



Por la tarde del jueves se realizó la primera audiencia en la que Miguel “N”, de 18 años, es acusado de provocar la muerte de una mujer, una niña y un bebé de dos meses.



La representante del Ministerio Público expuso ante la jueza de control que por la mañana del 30 de enero el joven conducía un vehículo Jeep Cherokee por la colonia Altiplano, en la delegación La Presa.



Cuando circulaba por la avenida principal perdió el control de la camioneta, se subió a la banqueta y atropelló a dos mujeres y dos menores de edad.



En el lugar perdieron la vida Camila de 2 años y Uriel de dos meses de nacido; Estefani, madre de la pequeña, fue trasladada a la Clínica Uno del Seguro Social, donde falleció.



La ministerio público destacó que cuentan con la declaración de otro conductor quien dijo ver que Miguel “N” tenía la vista hacia abajo cuando manejaba y al momento de alzarla fue cuando perdió el control.



Agentes de la Policía Municipal detuvieron al conductor, y al ser presentado ante el médico, se determinó que el joven no se encontraba bajo el influjo del alcohol.



Con la asesoría de su abogado defensor, el joven decidió reservarse el derecho de declarar y pidió el plazo extendido de 144 horas para que se realice la siguiente audiencia, tiempo que se otorga para que tenga la posibilidad de reunir evidencias a su favor.



Fue entonces que la representante del Ministerio Público, como medida cautelar, le solicitó a la jueza de control que le impusiera al imputado una multa de 80 mil pesos para garantizar que no se excluyera de la acción penal.



Ante esa petición, el abogado defensor señaló que los 80 mil pesos era una cantidad muy alta, ya que el conductor acaba de terminar la preparatoria y en su trabajo le pagan 2 mil pesos mensuales, por lo que le sería imposible pagar esa cantidad.



Por ello la jueza de control le impuso como medida cautelar el pago de 40 mil pesos como fianza para que no se excluyera de la justicia, monto que deberá depositar en el periodo de un mes.



Al lado de la ministerio público se encontraba el padre del niño que falleció y le indicó a la jueza de control que no estaba de acuerdo con la multa y quería que Miguel “N” permaneciera en la cárcel.



Fue entonces que la jueza detalló que el dinero no es el monto que se les pagarán a las víctimas, es una fianza y que no le imponía la prisión preventiva porque es un delito culposo.



Agregó que apenas es el inicio del procedimiento penal, en el cual el joven enfrenta los delitos daño en propiedad ajena culposo, homicidio por culpa y lesiones por culpa.