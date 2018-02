Exoneran a manifestantes de motín

MEXICALI, Baja California(GH)

Los cuatro manifestantes de Mexicali Resiste acusados de motín y daños en propiedad ajena intencional por hechos ocurridos en el Congreso del Estado el año pasado fueron vinculados a proceso sólo por este último cargo.



La juez de control Cenaida Tafolla González consideró que no se cumplían los requisitos para que los actos del pasado 13 de septiembre, cuando rompieron una puerta de cristal del recinto legislativo e ingresaron al Congreso, se clasificarán como motín.



El abogado Fernando Rosales Figueroa dijo que solicitarán una audiencia de suspensión del proceso para pagar los daños de la puerta del Congreso, que asciende a poco más de 25 mil pesos.



Los cuatro manifestantes quedaron sujetos a una medida cautelar de firma semanal por un plazo de tres meses mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, según lo solicitado por la Fiscalía.



El proceso penal podría quedar suspendido una vez que sean cubiertos los daños que alega la Fiscalía, que corresponden a tres facturas presentadas por el Ministerio Público respecto a la reposición de las puertas y cancelería.



Este miércoles se reinició el proceso y la presentación de pruebas y alegatos

de la Fiscalía se prolongó por seis horas, para luego decretar un receso y reiniciar la audiencia de vinculación a proceso este jueves a las 08:00 horas.



Los cuatro imputados en esta Causa Penal 0056/2018, son María Elena Ferrer Amarillas, Ramona de la Paz Castro González, Jorge Benítez López y Francisco Armando Contreras Zambrano, quienes quedaron sujetos sólo a los cargos de daños.



CONFÍAN EN AVANCE DE LAS DEMÁS DENUNCIAS



Fernando Rosales Figueroa declaró que confía en que las denuncias presentadas por ciudadanos contra funcionarios públicos por los recientes hechos y de otros servidores públicos, avancen con la misma celeridad que las denuncias en contra de manifestantes.



Dijo que son cerca de once o doce denuncias en contra de funcionarios y servidores públicos que han sido robustecidas con diversas pruebas y esperan que pronto los hagan comparecer ante un juez.



Cuestionado respecto al incumplimiento de palabra del diputado Benjamín Gómez Macías de no ejercer acción jurídica contra los manifestantes por los hechos ocurridos el 13 de septiembre, sólo respondió: “Son políticos, no se les puede creer, ya sea del partido que sean”.