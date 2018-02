Acciones contra manifestantes son apegadas a la ley

MEXICALI, Baja California(GH)

Diversos sectores han criticado de tibio al gobierno en la contención de los manifestantes, a lo que el Gobernador del Estado de Baja California, contestó que las acciones han sido y serán apegadas a lo que establece la ley.



“La iniciativa privada y muchos ciudadanos esperan que nosotros tuviéramos una política más estricta, más fuerte, más sin embargo, tenemos que aplicar la ley, la ley así lo mandata”, comentó Francisco Vega de Lamadrid.



Declaró que aunque hay delitos que no le guste a la comunidad, están en el Código Penal contemplados como no graves, no ameritando la prisión por ejemplo, y es como se debe de aplicar.



No obstante, refrió que las carpetas de investigación se están fortaleciendo, para ver, recibir y sentir a quienes no estén de acuerdo, pero ese desacuerdo hay que manifestarlo de forma pacífica sin lesionar los intereses de las terceras personas.



“Veo al gobierno aplicado en aplicar la ley, exclusivamente la ley, hay quienes les puede gustar y a quienes no, sin embargo yo estoy obligado a hacerlo”, mencionó el titular del Poder Ejecutivo.



Todo lo que se ha visto en torno a los procesos legales, ha estado fundamentado en la ley y espera que no haya más excesos, determinó el Gobernador del Estado.



Deseó que las carpetas no lleguen al grado de que un juez del Poder Judicial tenga que emitir una resolución que condené a la cárcel por mucho tiempo a un manifestante, por agredir a la sociedad mexicalense.