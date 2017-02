El primer momento de una gran historia

MEXICALI, Baja California(GH)

Nos conocimos por messenger en febrero del 2009, cuando yo tenía 17 y el 19 años.Nos tratamos y jugábamos a decirnos que el erao que yo era, posteriormente, fue creciendohasta que llegamos a al punto de querernos conocernos en persona.El me dijo que me visitaría en diciembre, yo lo tome como juego y le decía que fuera visitarme. Llego diciembre y efectivamente fue a verme,la primera vez fue en diciembre, después fue en semana santa y así sucesivamente.Mis padres al principio desconfiaban de el, ya que para ellos era un extraño platicando con su hija, del que no sabían nada de su vida, peroy es el único yerno aceptado por mis padres, ya que lo quieren mucho.Para el 2012 teníamos planes de boda, pero yo aún estaba estudiando y el también, por lo queComo toda pareja hemos tenido nuestras altas y bajas, pero aquíCuando al fin terminamos nuestros estudios universitarios,Tenemos 2 años viviendo juntos y somos novios desde el 2009.Tenemos planes de boda y es por eso quehttp://www.lacronica.com/PrimerMomento/Votacion/