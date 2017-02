Descartan actividad volcánica en cráter

MEXICALI, Baja California(GH)

Personal de Protección Civil acudió a las parcelas donde el pasado martes se registró una erupción en ejido Sinaloa en Valle de Mexicali, con el fin de realizar diversas pruebas en el sitio.



Luego de examinar el agujero con pruebas de gases, PH, temperatura y radioactividad, pudieron determinar que no hubo ninguna actividad volcánica.



“Según los científicos no es una erupción derivada de una actividad volcánica o de lava”, comentó Fernando Hage Rivera, Director en Mexicali de la Unidad de Protección Civil Estatal.



“Cabe recordar que la lava es una masa de minerales y tierra derretidos, y al enfriarse queda una roca, no hubo ningún indicio de esto”, agregó.



El orificio de aproximadamente 30 centímetros de longitud y 15 de profundidad, presentó una temperatura regular, incluso por debajo de la temperatura ambiente del lugar.



Asimismo la alcalinidad del agua fue la normal, arrogando niveles neutros de PH, explicó Hage.



En cuanto a las mediciones de gases, dijo que no se detectaron órganos fosforados, ni explosivos, que pudieran dar como resultado alguna erupción.



Hage Rivera, dijo, que toda la información recabada se envió al Cicese (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada) para ver la correlacion que pudiera haber tenido con el epicentro sismo del 2010 o que tan cercano se encontraba a la falla del Cerro Prieto.



Sin embargo, se detectó que no existía tal coincidencia, toda vez que tanto el epicentro como la falla no estaban dentro del perímetro del cráter.



Por otro lado, explicó que dichas tierras fueron muy afectadas con la licuefacción que se registró en el 2010 con el terremoto.



“Brotó mucha salitre, entonces tuvieron que hacer una limpieza y arreglar el terreno, para poder volver a cultivar”.



“La explicación podría ser que toda esa agua que había por debajo del terreno se evaporó o salió por otro lado y, por así decirlo, quedaron espacios en la tierra vacíos sin agua y ahora que fueron los primeros riegos toda esa agua va a bajar”.



“Va a buscar su lugar, llenar huecos y el aire que está abajo tiene que salir por algún lado, entoncesese burbujeo es correlante a ese aire que está saliendo”, detalló Hage Rivera.