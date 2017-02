Humedales en deterioro

MEXICALI, Baja California(GH)

En el marco del, los expertos señalaron la importancia de su protección, pues su deterioro se ha hecho evidente a partir de las sustancias detectadas.La organización civil Sonoran Intitute se dedica a la restauración de los cuerpos de agua en Mexicali, la directora asociada, Edith Santiago, detalló que se ha perdido el 80% de los humedales.Edgar José Carrera Villa, jefe de hidrología de Sonoran Institute, señaló que han detectado en el estuario una salinidad del doble a los índices normales establecidos.Explicó que él apoya a apoya realizando diseños para la restauración del agua en el humedal Las Arenitas, y en los sitios de restauración creando las estructuras de los sitios que están restaurando.En el estuario es el encargado del monitoreo del agua superficial y subterránea, el cual es un humedal costero, han trabajado ahí desde hace tres años, con el fin de establecer las condiciones actuales, ya que no hay mucha información del pasado.El terremoto del 4 de abril en el 2010, fue un punto de quiebre de las condiciones pasadas y presentes del estuario, ya que antes había una mayor conectividad longitudinal, es decir que el río corría de forma más fluida.Después del sismo ocurrió un fenómeno denominado licuefacción, en donde empezaron a surgir volcanes de lodo, creando barras de arena que interfirieron en esa conectividad que existía hacia el estuario.Esto genera que la salinidad del agua se incremente por encima de los niveles de un estuario natural, ya que éste debe ser una mezcla entre agua dulce y agua de mar, sin embargo su salinidad es por encima de la del mar.Por la falta de conectividad de Río se cortó en un porcentaje el suministro de agua dulce, provocando el estancamiento del agua de la marea y con la evaporación provoca que esta salinidad registre el doble de lo normal, comentó.En estas condiciones se pierde la estancia y reproducción de algunas especies, además el interrumpir la conectividad perturba la migración de fauna por arriba y debajo de las corrientes, declaró.El hidrólogo comentó que están trabajando con la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo California y el Delta del Rió Colorado a través de un programa en el que se emplea a la gente cercana al poblado Indiviso.Estas personas trabajan en el Río construyendo canales que rompen con las barreras, con base a observaciones determinaron cuales son las zonas donde serían más efectivos estos canales.Un filtro de agua las tres lagunasCarrera precisó que desde el año pasado han trabajado muy de cerca con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), para el manejo y restauración de las tres lagunas en Mexicali, a través de un componente de monitoreo.Se registraron las condiciones actuales, en las que se encontraron que el conjunto de las tres lagunas funciona como un filtro del líquido, ya que la calidad del agua que llega al cuerpo, mejora cuando lo atraviesa y se reincorpora al Río Nuevo.El agua que llega a las tres lagunas ha viajado por el dren Mexicali, el dren colector del norte y el dren Xochimilco, los cuales en un inicio son agrícolas, van atravesando la ciudad y se van contaminando por los desperdicios arrojados los caudales.El caso de dren Mexicali viene desde algodones, atraviesa la zona oriente de la ciudad, va bajando y atravesando colonias, calles, zonas industriales, contaminándose exponencialmente el líquido.Explicó que también tienen la propiedad de ser un vaso regulador en épocas de lluvias, ya que el drenaje pluvial aun no es óptimo, por lo que las tres lagunas disminuyen el impacto de los riesgos de inundación.Edgar José Carrera Villa, jefe de hidrología de Sonoran Institute.Desafortunadamente dijo que el Instituto no tuvo la oportunidad de realizar el monitoreo, por lo que debieron basarse en el que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Dicha dependencia monitorea la calidad del agua de cómo llega y como sale, en lo que dijo que pudieron detectar que lo que llega tienen un contenido alto en materia orgánicas, como animales muertos y descargas de aguas residuales clandestinas.Señaló que hay varios drenes que tienen muy buena calidad del agua por lo que es importante abstenerse de verter residuos, pues aunque éstos fluyan, forman parte del paisaje.“Si vivimos en un lugar donde los cuerpos de agua no tienen un aspecto agradable, nuestro sentimiento no será positivo como si estuvieran bien cuidados, de lo que nos podríamos sentir orgullosos”, mencionó.En el día de los humedales es importante renovar la conexión de la gente con su medio ambiente y dejar de ver los drenes y las lagunas como un tiradero, concluyó el hidrólogo de Sonoran Institute.