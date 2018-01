Fallece tercera parte de bebés con gastrosquisis

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de la tercera parte de los bebés con gastrosquisis fallecieron tras padecer la enfermedad congénita, que tiene entre sus causas madres muy jóvenes, uso de drogas y la contaminación ambiental.



El comparativo 2016-2017 refleja una disminución de los casos, acompañado de un incremento en la letalidad del mal congénito, ya que el porcentaje de muertes es mayor de un año a otro.



Néstor Hernández Milán, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que la gastrosquisis es un defecto de nacimiento, comprendido en la pared abdominal.



Los intestinos y otros órganos cercanos se desarrollan fuera del abdomen del feto, a través de una abertura en la pared abdominal que generalmente se presenta a la derecha del cordon umbilical, declaró.



La gastrosquisis, tienen una incidencia de 3 a 4.5 por cada diez mil nacimientos en el mundo, siendo un mal congénito no tan frecuente en la población, reveló el doctor Hernández.



Baja California tuvo en 2016 una tasa de 4.01 casos

por cada diez mil nacimientos, es decir, similar a la población mundial, para el 2017 la tasa fue de 2.98 por cada 10 mil nacimientos; en el 2016 hubo 24 casos y el 2017 18 casos.



A pesar de la densidad poblacional de Tijuana, que es mucho mayor a la de la capital del estado, tiene un menor número de casos que Mexicali en el presente año.



Los casos del 2017 se desglosan en ocho bebés con gastrosquisis en Mexicali, en Tecate dos, Tijuana siete y en Rosarito uno. En el año 2016, en Mexicali fueronocho, en Tijuana fueron nueve, Ensenada cuatro y Tecate tres.



MUERTES



En el año 2013 se registraron tres defunciones por gastrosquisis, en el 2014 hubo cuatro, para el 2015 hubo una, en el 2016 hubo ocho, y este 2017 se registraron siete, un total de 23 en los últimos cinco años, el 65% se concentra en los últimos dos años.



Según las cifras de la Secretaría de Salud, en losúltimos dos años los fallecimientos derivados de las gastrosquisis

dieron una abrupta tendencia a la alza del 2015 que hubo un sólo caso, el 2016 lo superó en un 800%.



En un grupo de bebés con gastrosquisis, citados en el artículo: Morbilidad y mortalidad en recién nacidos con defectos de pared abdominal anterior (onfalocele y gastrosquisis), de Gaceta de México, señala que la mortalidad fue de 16.2 %, sus principales causas fueron insuficiencia renal aguda y sepsis.



Esto en contraste con el 38% de mortalidad en los bebés de Baja California que se dio en el 2017, y el 33% del año 2016, según las estadísticas de la Secretaría de Salud.



El estudio promovido por la Academia Nacional de Medicina de México, concluye que la principal causa de morbilidad

en la gastrosquisis, son los procesos infecciosos y la insuficiencia renal aguda.



FACTORES



Uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de gastrosquisis, es que la madre sea menor de 20 años de edad, estas mujeres tienen un riesgo de 2.2 veces más de que su bebé lo desarrolle en comparación a las mayores de dicha edad.



También se asocia a infecciones sexuales en el embarazo y urinarias, el uso de drogas, sobre todo la cocaine y metanfetamina, así como otro tipo de infecciones maternas como tuberculosis, dengue y zika.



La obesidad y la hypertension gestacional son otros dos importantes factores que pueden determiner el desarrollo del mal congénito, por otra parte el tabaquismo y consumo de medicamentos como ibuprofeno y antidepresivos también

abonan a este mal.



Reveló que el medio ambiente tiene que ver, sobre todo para las personas expuestas a pesticidas o que vivan por lo menos a cinco kilómetros de donde utilizan este producto o fertilizantes químicos.



“La exposición a estos productos no son la única causa, pueden incrementar el riesgo, sin embargo no se ha establecido una relación tan estrecha como la edad materna de menos de 20 años”, puntualizó.



Al disminuir todos estos factores de riesgo, hay menos posibilidad de que el feto desarrolle este mal congénito, comentó el experto en epidemiología.



Las malformaciones congénitas se clasifican en varios tipos, como defectos del tubo neural, de la pared abdominal, malformación de pies, dedos o manos, la gastrosquisis es una cuestión 100% congénita y una de las más frecuentes, declaró.



TRATAMIENTO



Hay varios tratamientos a la malformación, duranten los primeros meses del embarazo se puede detector con un ultrasonido, se le debe dar seguimiento cada dos meses para saber si crece o no el defecto.



Uno de los principales tratamientos de la madre es que se mantenga muy bien hidratada, para producer una adecuada cantidad de líquido amniótico, y así evitar que los intestinos se deshidraten.



Conforme vaya avanzando el embarazo se determina el tratamiento que se dará en su nacimiento, si se realizará una cesarean o será un parto vía vaginal. Cuando nace se hace una cirugía para cerrar el defecto y regresar al abdomen

las vísceras.



Hay algunos casos complicados que desafortunadamente fallecieron, depende mucho de la evolución del pequeño, declaró Hernández Milán. Reiteró que hay que enfocarse en el periodo pregestacional, tratando de evitar todos los factores de riesgo mencionados, por lo que hay que tener un control prenatal para tener un diagnostico a tiempo de estos acontecimientos.