Niegan descuento en transporte a deportados

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos jóvenes recién deportados, denunciaron que les negaron el 50% de descuento en la Central Camionera al que son acreedores con su carta de deportados, bajo el argumento que no había descuentos por los altos precios de la gasolina.



Celso Martínez González y Jesús Velasco, comentaron que las autoridades no les asesoraron cómo regresar, por lo que estaban buscando transporte económico que les permita tener algo que comer durante el viaje de aproximadamente 60 horas.



“Nos dijeron en la línea que nos iban a apoyar con el descuento del pasaje, pero llegamos a la central camionera y nos dijeron que no se puede, que no están dando los descuentos”, acusó Martínez.