Alza a gasolina no detendrá operatividad policial

MEXICALI, Baja California(GH)

El incremento de los precios de las gasolinas a partir del 1 de enero de este año, afectará también de manera drásticas a las corporaciones policiales en Mexicali.



Sin embargo, los titulares de las principales corporaciones aseguraron que se ajustarán los presupuestos para no afectar la operatividad de vigilancia, presencia, investigación y prevención.



"Nosotros no podemos detener el trabajo de la institución y tendremos en su momento que pedir las ampliaciones que correspondan", comentó la procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva.



En el caso de la Policía Municipal, la que requiere de mayor capacidad operativa en el municipio, el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez dijo que no se había contemplado ese incremento en la Ley de Egresos que se elaboró a principios de diciembre, cuando tomó posesión.



"Tendremos que hacer los ajustes necesarios en las finanzas municipales", señaló.



