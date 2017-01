Encuentra balanza entre familia y trabajo

MEXICALI, Baja California(GH)

Dedicarse a ser policía no es una tarea fácil, requiere de esfuerzo, dedicación y mucho sacrificio.



Así lo describe el agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), el jefe de grupo, José Rafael Herrera Duarte.



Quien tiene más de 8 años dentro de la corporación policial de Baja California, a la cual le ha dedicado largas jornadas laborales que le han traído grandes satisfacciones.



Para él, lo más importante de ser un agente policíaco es tener el poder de ayudar a la ciudadanía, cuando está en situaciones vulnerables.



“Lo más difícil que nos toca vivir como policías es cuando vemos al ciudadano en situación de víctima, porque eso te impacta mucho como persona y cuando regresamos a nuestros hogares con nuestras familias muchas veces nos llevamos esas situaciones”.



“Pero cuando sabes que pudiste ayudar a esa víctima, al regresar a casa y ver a tu familia, te hace compartirles esa satisfacción que te da el trabajo”, expresó.



La superación profesional es una de las metas más importantes que se ha fijado desde que ingresó a la Policía Estatal Preventiva, ya que para el agente Herrera Duarte, no hay nada más gratificante que crecer laboralmente.



“Siempre busco seguir creciendo dentro de la corporación y continuar preparándome para seguir escalando puestos”, señaló.



El agente Herrera Duarte recientemente concluyó la Licenciatura en Criminalística, un logro que le permitió seguir esforzándose para crecer profesionalmente.



Herrera Duarte, compartió que el sacrificio más grande que debe enfrentar todos los días es dejar a sus tres hijas y a su esposa para salir a trabajar.



“Aunque ellas lo entienden, a veces es difícil aceptarlo, pero no hemos complementado muy bien, por eso siempre busco tener un tiempo de calidad con ellas cuando llego a casa”.



“Lo complicado es cuando son este tipo de fechas, que debemos estar siempre alertas y mentalizados a jornadas laborales extensas, pero me da tranquilidad saber que ellas también están seguras”, dijo.



La labor de los policías es un oficio que es demeritado por muchas cuestiones y poco valorado, sin embargo los elementos policíacos son personas que dedican su vida por salvaguardar el bienestar de la sociedad.



Felicidades a todos ellos en el Día del Policía, por sacrificar su vida por la de los demás.