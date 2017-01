Ley política local sería letra muerta: Tjebc

MEXICALI, Baja California(GH)

La Constitución Política de Baja California y la Ley que Reglamento las Candidaturas Independientes en el Estado seránsi el Congreso Estatal no realiza las adecuaciones necesarias en la materia.El presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc), Martín Ríos Garay, afirmó lo anterior en referencia a la jurisprudencia utilizada para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en el Estado.Desde el pasado 1 de diciembre, todos los Municipios de Baja California, con excepción de Mexicali, tienen por lo menos a un regidor independiente integrando los Cabildos.Ensenada cuenta con dos regidores pertenecientes a las planillas de los candidatos independientes Omar García Arámbula y Alfredo Rosales Green; sus nombres son Cristian Vázquez González y Rodolfo Mellado Pérez, respectivamente.Tijuana tiene a un representante de la planilla de Gastón Luken Garza, Roberto Quijano Sosa.Playas de Rosarito cuenta con un representante de la planilla de Juan Carlos Molina Torres, Manuel Salazar Martínez.El representante de la planilla de munícipes de César Iván Sánchez Álvarez en Tecate es Jesús Alfonso Arámburo Zatarain.La asignación de estas regidurías se basó en una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) emitida en abril del 2016.Esta fue utilizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) para hacer las asignaciones, así como por el Tjebc y la Sala Guadalajara del Tepjf en las impugnaciones derivadas de esta decisión.En palabras de Ríos Garay, el Congreso del Estado tiene la facultad de hacer las adecuaciones necesarias a la Ley para estar acorde a la realidad jurídica- electoral.Sin embargo hay opiniones como la del diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 22 Legislatura, que señala que los cambios primero deben hacerse a nivel federal.Ríos Garay dijo que el Ieebc, al aplicar la formula que establece la Ley, determinó que los integrantes de una planilla independiente tenían el derecho a acceder a una regiduría por representación proporcional.Esto, aplicando una Jurisprudencia relacionada con las candidaturas independientes en la integración de los Ayuntamientos, donde se indica que tienen derecho a que se les asignen regidurías por este principio.La jurisprudencia 4/2016 fue determinada por la Sala Superior del Tepjf el 27 de abril del 2016 y fue declarada formalmente obligatoria.Su nombre es “Candidaturas Independientes, las relacionadas con la integración de Ayuntamientos, tienen derecho a que se les asignen regidurías por el principio de representación proporcional”.En la tesis, se indica que en todo sistema democrático, la planilla de Munícipes de un candidato independiente tiene una representación en todo el territorio municipal.Por ello, cumple con el esquema requerido para poder acceder a esta asignación, señaló Ríos Garay.Sin embargo, la Constitución Política de Baja California, en su Artículo 5, así como la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado establece una prohibición en materia de representación proporcional a candidaturas independientes.“Es muy tajante la Ley, dice que en ningún caso se deberá tomar en cuenta la votación de los candidatos independientes para las formulas correspondientes”, expresó.Hay una prohibición textual, pero que entra en enfrentamiento con la jurisprudencia, comentó el Magistrado.No obstante, indicó que este enfrentamiento se solventa considerando la propia Ley Electoral, que dice que al haber disposiciones expresas se deberán tomar las jurisprudencias que se emitan.Señaló que las jurisprudencias son obligatorias para todos los órganos electorales, tanto autoridades administrativas como autoridades jurisdiccionales.El Instituto atendió a esta obligatoriedad considerando el Artículo 1 de la Constitución Federal que habla sobre la progresividad de los derechos humanos.Los derechos político electorales ya son considerados derechos humanos, explicó, por lo tanto se maximizan en los candidatos independientes y por ello se hizo la asignación de regidores por este principio.En el Tribunal Local se impugnaron las asignaciones de regidores por esta vía que hizo el Ieebc para los Ayuntamientos de Tecate y Tijuana, pero se decidió confirmar la determinación del Instituto.La decisión fue basándose en la jurisprudencia y lo que señala el Artículo 1 Constitucional, afirmó Ríos Garay.Martín Ríos Garay, El presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc).Ríos Garay manifestó que el Congreso del Estado debe de reformar y ajustar la Ley de acuerdo a los nuevos criterios, ya que como está actualmente sería “letra muerta”.“En cualquier proceso electoral donde se pretendiera aplicar una disposición prohibitiva como la que establece la Constitución Local, cualquier Tribunal con la mano en la cintura pudiera revocar esa determinación”, expuso.Señaló que se tiene tiempo para hacer las reformas, ya que la Constitución Federal en su Artículo 105 establece que no se podrán hacer reformas fundamentales 90 días antes del inicio del proceso electoral en curso.En este caso, en Baja California este proceso comenzaría en septiembre del 2018, por lo que las adecuaciones correspondientes pudieran realizarse desde este momento hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral.El Congreso tiene tiempo para planear y en su caso reformar los ordenamientos electorales que correspondan, agregó.El Presidente del Tjebc manifestó que para este año se presentarán tres iniciativas de Reforma a las Leyes Electorales del Estado, entre ellas la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes.Esto se hace para que se subsanen y se encuentren dentro de la realidad jurídica- electoral que se vive actualmente.No serán planteamientos de forma, sino de fondo, principalmente sobre la representación proporcional y los requisitos de elegibilidad para los candidatos independientes, aseveró.En este sentido, se incluirá lo referente a los porcentajes de apoyo ciudadano que se requiere a los aspirantes a candidatos independientes a una diputación por mayoría relativa.Actualmente, la Ley señala que deben reunir un 3% de firmas del Listado Nominal del Distrito que buscan representar.No obstante, también señala que en los Municipios donde solamente se tenga un Distrito se requiere un porcentaje de firmas del 2.5%.Esta situación es contraria a la Constitución porque genera un trato desigual a iguales por las diferencias existentes entre los Distritos.La propia Sala Guadalajara del Tepjf señaló que debe existir un porcentaje único y en ese caso, el más benéfico para los ciudadanos es el 2.5%.El Congreso debe definir esta situación, si es un 3% o un 2.5% generalizado, manifestó.El diputado Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 22 Legislatura, aceptó que las designaciones de regidores independientes pudieran derivar en un planteamiento de reforma a la Ley Estatal.Sin embargo, comentó que en primera instancia se tendría que dar a nivel federal porque todo lo referente a las candidaturas independientes fue aprobado en la Reforma Electoral del 2014.Primero se dio en la Constitución Federal y después en las Leyes Secundarias a nivel federal, explicó, de donde se partió en Baja California para adecuar la normativa estatal.Al poner en práctica esta Reforma Electoral Federal, genera este tipo de situaciones, donde gracias a las impugnaciones de los candidatos independientes se les ha dado el derecho de ocupar un cargo.El Tribunal Electoral está atendiendo estos recursos, donde el planteamiento principal es que se alcanzó el porcentaje mínimo de votación requerido para poder tener un puesto público.“Esto a pesar de que la Ley no lo establece, por eso se ocupa una reforma que primero tendrá que hacerse en el orden federal para nosotros hacer los ajustes correspondientes a nivel local”, expresó.Antes de finalizar la 21 Legislatura, el ex diputado Juan Manuel Molina García hizo una propuesta para modificar la Ley Estatal en la materia.Ante esta situación, de la Rosa Anaya dijo que este planteamiento serviría para el análisis y discusión que se pueda dar sobre el tema.Conjugando esta iniciativa con lo que ha pasado en la práctica, se pudiera dar un paso relevante para generar a las candidaturas independientes una participación tanto en los Ayuntamientos como en el Congreso.Ante lo expuesto por De la Rosa Anaya, Ríos Garay lo calificó como erróneo, ya que el Estado tiene libre configuración legislativa en materia de candidaturas independientes.“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece bases generales, en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho a participar bajo esa figura”, explicó.Los ciudadanos participan bajo los términos y condiciones que legisle cada Estado, refirió, y en ese sentido el Congreso Estatal tiene las facultades para redimensionar a las candidaturas independientes.El Congreso del Estado tiene la posibilidad de hacer las reformas pertinentes, solamente con que sean acordes a la Constitución, añadió.La Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado tiene una prohibición expresa para los candidatos independientes de ocupar los cargos de diputados o munícipes por el principio de representación proporcional.Según la Ley, los votos recibidos a favor de los candidatos independientes no deben ser contabilizados para la asignación de diputados o munícipes por este principio.La tesis sostiene que las normas que excluyen a las candidaturas independientes de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional no eran razonables.En primer lugar, porque violaban el derecho a ser votado al excluir indebidamente a las candidaturas independientes de la posibilidad de acceder a todos los cargos de elección popular en condiciones de igualdad.Se vulneraba el carácter igualitario del voto, pues restringía la eficacia del sufragio de los ciudadanos que se manifestaron a favor de una candidatura independiente.También contravenía las finalidades del principio de representación proporcional, al impedir que una fuerza electoral minoritaria con un porcentaje relevante de la votación ciudadana cuente con representantes en los Ayuntamientos.La naturaleza de las candidaturas independientes es armónica con la finalidad que se persigue con el sistema de representación proporcional, según expuso la Sala Superior.Asimismo, se precisó que las candidaturas independientes están en aptitud de satisfacer la totalidad de requisitos previstos para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.El Consejo General del Ieebc entrega constancias de regidores por representación proporcional por los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Se entregan constancias a cuatro regidores independientes.El Consejo General del Ieebc entrega constancias de regidores por representación proporcional para el Ayuntamiento de Tijuana. Se entrega constancia a un regidor independiente.El Tjebc desecha la impugnación presentada por Salvador García Estrella, integrante de la planilla de Munícipes del PAN por el Ayuntamiento de Tecate, que buscaba retirar la regiduría entregada a Jesús Arámburo Zatarain por provenir de una planilla independiente.El Tjebc confirma resolución de Ieebc de entregar regiduría a Roberto Quijano Sosa para el Ayuntamiento de Tijuana tras impugnación presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contra la asignación.La Sala Regional Guadalajara del Tepjf desecha la impugnación presentada por Blanca Margarita Avilés Covarrubias, integrante de la planilla de Munícipes para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito por la coalición PRI-PVEM-PT-Panal, que buscaba retirar la regiduría al regidor independiente Manuel Salazar Martínez.*Las impugnaciones fueron desechadas obedeciendo a la jurisprudencia 4/2016 determinada por la Sala Superior del Tepjf en abril del 2016.