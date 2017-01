Atienden a niña por quemadura en IMSS

MEXICALI, Baja California(GH)

La noche de víspera de año nuevo hubiera pasado con normalidad para el servicio de Urgencias de la Clínica 31 del IMSS, de no ser por la llegada de una menor que sufrió una quemadura derivada de un accidente con comida hirviente.



La doctora Martha Muñoz Lomelí, Coordinadora de las guardias, señaló que la pequeña se encuentra internada y se le están realizando las curaciones necesarias para su plena recuperación, descartando que su humanidad esté en peligro.



Puntualizó que fuera de ese incidente, no hubo algún comportamiento atípico en la demanda de servicios, un logró para la comunidad, pues el año nuevo suele caracterizarse por lesionados derivados de accidentes vehiculares.





“Las atenciones brindadas en urgencias fueron para pacientes con bronquiolitis y el caso de la niña con quemaduras por derrame de alimentos sobre el cuerpo no tengo la edad pero está estable”, aseguró Muñoz.



Según los datos del Centro de Comunicaciones Computo Control y Comando (C4), este año nuevo, hubo una disminución comparada con el 2016, con respecto al número de incidentes relacionados a incendios, cohetes y disparos.



Sin embargo los accidentes vehiculares tuvieron un incremento, señala el C4, que podría relacionarse por las intensas lluvias que dificultaron la visibilidad durantes la media noche.



Por lo pronto el Hospital General no ha dado declaraciones sobre las atenciones brindadas en la celebración del año nuevo.