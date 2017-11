Maestra fantasma deambula en Leona Vicario y Miguel Alemán

MEXICALI, Baja California(GH)

El ánima de una maestra pianista se pasea por los pasillos de dos antiguas escuelas; la Primaria Leona Vicario y la Primaria Miguel Alemán, el recopilador de historias, Xe Juán Hernández, desentrañó la historia que hay detrás de esta leyenda urbana.



Hay una escuela Primaria que pasó a ser oficinas generales del Cecyte, la Primaria Miguel Alemán, ubicada en la colonia Cuauhtémoc, ahí dicen que la perturbada alma de una maestra hace presencia en la escuela.



“Es una escuela muy bonita, tiene una fachada que presume el escudo nacional con aplicaciones en bronce, hecha de ladrillo rojo, en el segundo piso tenía un anfiteatro donde se hacían eventos”, explicó Xe.



En los años 60s y 70s, había una mujer que trabajaba en la Primaria, le apasionaba su vocación de pianista, la clase de música la impartía en el anfiteatro, relató el Xe Hernández.

Pasado el tiempo, la maestra pidió vacaciones en su trabajo, sin saber que sería la premisa de su desgracia, ya que fue víctima de un accidente que la dejó sin un brazo, impidiéndole volver a tocar el piano. Cuando se reincorpora a su trabajo, la depresión la invade y se da de baja al poco tiempo, tanta fue su desdicha que se dejó morir en su casa, los médicos diagnosticaron una defunción de muerte natural.



A partir de entonces los niños escuchaban la pianola tocando, subían al anfiteatro y de reojo por la puerta veían a la maestra de espaldas tocando el piano, compartió el Xe Juan Hernández.



Se fue pasando de voz en voz, hablando con personas de oficinas generales, le comentaron a Xe, que sí les ha tocado ver a una figura espectral vestida de blanco dando vueltas por el jardín, las sillas que son de ruedas se mueven solas, ven sombras por los pasillos y escuchan susurros.



“Por mucho tiempo duró abandonada la Primaria hasta que se volvieron oficinas, cuando pláticas con personas de las oficinas y ex alumnos de la Secundaria de enfrente, señalan que la historia es verídica”, agregó.



LA LEONA VICARIO



La escuela Leona Vicario es aún más vieja, ya que fue fundada en 1924, también tienen una maestra que toca el piano, la diferencia es que no se sabe ciertamente quién es o cuándo comenzó a aparecer.



Se dice que en el sótano donde tienen el cuarto de música hay un cristal, algunos profesores de música han llegado a verla, pero rápidamente se desvanece al sorprenderla tocando el piano. La historia coincide con las características que la describen con un traje de época de los años 20s, que le cubría hasta las muñecas, sin escote, y llega por debajo de las rodillas, inquirió.



Los vecinos del callejón trasero a la antigua escuela, han escuchado que alguien toca la pianola, no obstante la armonía ni les asusta, ni les molesta, simplemente les parece extraña.



“Platicando con algunos guardias de la escuela, señalaron que hay un terror por ingresar de noche, debido a los sucesos paranormales de los que son víctimas”, explicó Xe Hernández.



Si pasas por la noche, cualquiera lo puede comprobar, reveló que la puerta de la Leona Vicario siempre está abierta, porque a los mismos guardias les da temor entrar a realizar el recorrido entre las aulas. Esto debido a que escuchan a los niños jugando en los salones, sus risas, los mesabancos arrastrándose, o incluso el piso de duela emite sonidos de pisaditas de los pequeños.



“Un guardia con el que hablé hace algunos años, dijo que prefería estarse mojando en la lluvia que estar en el interior por el miedo que le daba”, enfatizó Xe Hernández.



“Me decía que en alguna ocasión vieron en la dirección una sombra, hablaron con el superior, amenazaron a la supuesta persona que estaba en el interior, abrieron la puerta y no había nadie”, afirmó. De ese momento, en adelante, el supervisor les dio permiso de que no hicieran el recorrido interno; esa es la historia de la Leona Vicario debido a que se ha replicado a través de sus generaciones.



El copilador de historias, señaló que Mexicali es una ciudad muy rica en mitos y leyendas, los cuales ha vertido en el libro I de la Mitología Mexicalense que se puede conseguir en Editorial Artificios o la Hora del Espanto VIP.