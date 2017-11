Falla Gobernador en transparencia y en seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

La inseguridad y la falta de transparencia son algunos de los grandes pendientes del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien hoy cumple cuatro años de esta al frente de Baja California.



En lo anterior coincidieron el presidente de delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda; el analista político Benedicto Ruiz Vargas, y el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, durante un panel de opinión organizado por PERIÓDICO FRONTERA.



“La seguridad es el principal inhibidor de toda la actividad económica, es algo que tenemos que trabajar, si no hay seguridad no hay Estado de Derecho, básicamente no hay nada”, afirmó el presidente de la CMIC.



No debe haber absolutamente ninguna información de reserva en el tema de la Asociación Público Privada, agregó el referirse a la necesidad de Vega de Lamadrid de transparentar las acciones de su gobierno.



“Es un Gobernador que no tiene transparencia, que no habla claro a la sociedad, que no tiene un diálogo con los grupos, incluso empresariales”, manifestó el analista político Benedicto Ruiz Vargas.



La crítica de algunos sectores empresariales sobre el Gobernador es muy dura, dijo, por su falta de respuesta ante los graves problemas de la sociedad.





“La política del Gobierno del Estado en donde ha fallado ha sido precisamente en comunicar, en socializar los grandes proyectos”, agregó el presidente del Colegio de Economistas de Baja California.



Mientras que el inicio de proyectos estratégicos y los niveles de crecimiento económico fueron dos aspectos positivos que se abordaron en el panel de opinión.



Lo bueno



En el sector de la construcción, como un termómetro de la economía de una región, somos muy sensibles a los cambios. Lo que podríamos resaltar nosotros de lo bueno de este Gobierno ha sido la visión para los proyectos estratégicos a largo plazo, donde los temas importantes que van a generar mayor competitividad en el Estado se han tomado, son proyectos que no necesariamente este Gobierno del Estado los va a terminar, pero sí nos van a apoyar a desarrollarnos en un futuro.



Como proyectos estratégicos me refiero al aeropuerto de Ojos Negros en Ensenada, a la ampliación del puerto El Sauzal, a la Vía Corta del ferrocarril, a resolver los temas del agua, tan importante en la Zona Costa.



Otro de los temas de lo bueno que ha hecho el Gobierno del Estado ha sido la promoción del Estado, somos de los principales estados fronterizos que hemos tenido una inversión extranjera directa muy importante, valdría la pena resaltar que en este 2017 en inversión extranjera directa tenemos poco más de mil millones de dólares en el Estado, lo cual nos coloca en el primer lugar de inversión extranjera directa de los estados fronterizos de la parte Norte del País, y en el tercer lugar a nivel nacional.

César ?Romeo Sauceda



Para mí es muy difícil poder decir que tenga cosas positivas el Gobernador en los cuatro años, hay varios proyectos que hay que contrastar, todas las cosas buenas que se hablan contrastan profundamente con las cosas negativas.



El balance en términos de economía, empleo, seguridad, violencia, incluso en términos sociales, es muy negativo para el Gobernador. Yo creo que ha sido el peor Gobernador de Baja California, y no tiene visión de Estado, tiene visiones parciales, de rubros, de aspectos que a él le interesan como Gobernador, pero no a la sociedad, no hay una visión equilibrada de la sociedad.



Nunca el Estado había navegado tan a la deriva, tan erráticamente, con mucho proyectos rimbombantes, pero no hay resultados concretos, y la situación se está desbordando, hay mucha preocupación en muchos sectores de lo mal que está gobernando “Kiko” Vega en comparación con otros gobernadores del PAN y del PRI.



Sí se podrían encontrar algunas pequeñas cosas buenas en este balance, pero lo bueno hay que comprarlo con lo que está negativo, y lo negativo está sobrepasando con mucho el balance de estos cuatro años del gobernador “Kiko” Vega.

Benedicto Ruiz Vargas



En términos generales podría destacar el hecho de poder ser un tanto resiliente. Si analizamos el contexto histórico inmediato, el último impacto fuerte que tuvimos con respecto a nuestras variables económicas fue producido por el tema de la homologación del IVA, de hecho en 2014 tuvimos un decrecimiento en algunos trimestres.



Pero a partir del último periodo de 2014 empezamos a crecer a partir del Índice Económico de la Actividad Económica Estatal, que es como el PIB, empezamos a crecer incluso por encima de la media nacional llegando a tener en 2015 y 2016 casi el doble del promedio nacional de crecimiento.



Sin embargo en los últimos trimestres ha venido cayendo la actividad económica en el Estado por debajo del promedio nacional, no estamos en cero, ni en negativos, el crecimiento del trimestre antepasado fue de 1.73, cerrando el trimestre pasado en 2 y fracción, por abajo de la media nacional todavía.



Lo que podría destacar de lo bueno son las otras variables que tiene que ver con retención de inversión, con promoción de la inversión, somos uno de los estados con menor tasa de desempleo; aunque ahí tiene sus aristas porque aunque tengamos ocupación, los niveles de ingresos o salarios no son los óptimos para la zona.

Domingo Ramos Medina



Lo malo



La seguridad es el principal inhibidor de la inversión, el Estado, la ciudad de Tijuana se han caracterizado por estar en los primeros niveles a nivel nacional de inseguridad, yo creo que es importante que el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado, asuman su responsabilidad y redoblemos esfuerzos y se abatan esos altos índices de inseguridad que tenemos.



Otro de los temas para nosotros que es muy preocupante es la baja sensible que hemos tenido año con año de la inversión en obra pública. La inversión en obra pública es el principal detonador de la obra privada; hemos visto cómo en los últimos cuatro años ha descendido un 70% la inversión de obra pública. ¿Qué quiere decir?, menos infraestructura, menos agua, menos drenaje, menos vialidades, menos alumbrado público. Creemos que si sigue esa tendencia, la obra privada, que es la que ha mantenido un equilibro en la región, empiece a detenerse.



Una de las principales herramientas que nosotros teníamos para generar inversión son las Asociaciones Público Privada (APP), es muy importante que el Gobierno del Estado a través de mecanismos de transparencia y de comunicación social, la sociedad entera entienda perfectamente que es una Asociaciones Público Privada, cuál es la finalidad, qué es lo que se va a construir, cuánto va a costar, el tiempo que va a durar la concesión.

César Romeo Sauceda



Lo más negativo del gobernador “Kiko” Vega es que ha sido un gobernador muy concentrado en cuidar sus negocios particulares, es un gobernador que ha acumulado muchas propiedades, no todas muy claras, y muchas concesiones que ha dado en muchas empresas y negocios se ve la mano de socios de él. Es decir, el Gobernador está usando el gobierno para favorecer a muchos amigos o gente que apoyó la campaña electoral.



No hay una estrategia de seguridad, el Gobernador administra el problema de la seguridad, no lo atiende correctamente, no hay una coordinación entre las instancias, en los municipios, con el Ejército, no hay una estrategia clara.



Hace poco anunció un programa de seguridad que fracasó inmediatamente, no hay resultados. Mientras el Estado se envuelve en una dinámica de violencia, de delitos, de robos, yo no veo cómo van a prosperar otros índices de bienestar social, por ejemplo.



La muerte de mujeres está incrementando, no hay una atención, una sensibilidad frente a ese problema, es verdaderamente alarmante lo que está pasando.



Un tercer problema que yo veo muy grave, y que también está dañando la imagen del Gobernador y los márgenes de maniobra del Gobierno estatal y municipal, es la absoluta falta de transparencia, este es un Gobernador que no tiene transparencia, no informa correctamente los proyectos, ni las asociaciones, ni las repercusiones ambientales.

Benedicto Ruiz Vargas



En cuanto al tema económico mencionaba que ha habido algunas variables que son buenas, pero las que tenemos negativas son básicamente la inflación, y el último año el comercio al por menor.



Si esto lo amarramos en el contexto de que en Baja California más de 60% de sus actividades son comercio o servicios, tenemos una respuesta de por qué hemos decrecido en el tema económico.



Aunque esas variables no son provocadas internamente, sí tenemos la obligación como Gobierno local de generar políticas públicas o una estrategia que contrarreste los efectos de esas variables.



También el tema de seguridad, ya se ha mencionado, el índice delictivo, sobre todo en este último año, es preocupante.



En el tema de desarrollo social, sí me atrevería a decir que aunque los números que maneja el Coneval, que ha disminuido la pobreza, incluso la pobreza extrema a nivel nacional y a nivel local, considero que las políticas públicas no han sido las adecuadas de lo que puede hacer un gobierno local para impulsar que la ciudadanía salga de la pobreza. Todavía en nuestro Estado hay zonas donde hay más de 3.5 carencias sociales, entonces eso en un Estado como se presume que es, no es lo adecuado.

Domingo Ramos Medina



Lo pendiente



Definitivamente el primer pendiente que tenemos en Baja California es resolver el tema de seguridad, la seguridad es el principal inhibidor de toda la actividad económica, es algo que tenemos que trabajar, si no hay seguridad, no hay estado de derecho, básicamente no hay nada. El tema de seguridad lo pondría en primerísimo lugar, y todos tendríamos que trabajar sobre él.



Otro tema para nosotros preocupante es que tenemos que revertir la baja continua que hemos tenido en los últimos cuatro años en inversión de infraestructura, en inversión en obra pública, no podemos continuar con esa inversión porque necesariamente va a detener el desarrollo económico del Estado.



Continuar con los proyectos estratégicos, socializarlos, darlos a conocer, creo que ha faltado mucha comunicación por parte del Gobierno del Estado, y proyectos estratégicos que seguramente en este gobierno no se van a ver los resultados, pero en las próximas generaciones sí.



Es importante rescatar la herramienta de las Asociaciones Público Privadas, es importante que sean 100% transparentes y claras para toda la sociedad, que el beneficio sea completamente claro. Las adecuaciones que le tengamos que hacer a la ley, a los reglamentos, necesitamos hacerlo, pero de que se necesita la inversión privada en la infraestructura, ahorita se requiere.

César Romeo Sauceda



Toda la agenda del Gobernador está pendiente, en términos rigurosos el balance es muy desfavorable, yo creo que no se debe a los errores, ni a falta de información, de socialización. El problema en Baja California responde a un mal Gobernador, el estilo de gobernar, ahí reside el problema. Es un Gobernador elitista que no informa, no porque sea una deficiencia, sino porque no le interesa informar, el esquema de gobierno que adoptó “Kiko” es un gobierno ajeno a la sociedad, al interés general de la población.



El uso, por ejemplo, de las instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, como mantiene una Procuraduría que no da resultados, son ejemplos de un estilo que tiene que ver una visión muy cerrada, muy limitada del Gobernador. Es un Gobernador que viene de la iniciativa privada y lo que quiere es hacer negocios. Usa las Asociaciones Público Privadas, y las prioridades no corresponden a la población, corresponden a un Gobernador elitista, encerrado en una visión muy estrecha de pensar que solamente se puede medir la prosperidad del Estado haciendo negocios o trayendo capital privado, extranjero, sin definir los ejes del desarrollo local.



Hay un rompimiento del tejido social porque no hay oportunidades de desarrollo para los jóvenes, y se piensa que solamente la inversión va a traer eso. Son problemas que se administran, el problema de la seguridad la administra el Gobernador, no lo enfrenta, y los alcaldes tampoco.

Benedicto Ruiz Vargas



El primer punto es una verdadera coordinación, sobre todo una coordinación eficiente en el tema de seguridad pública, que ya se vean los resultados para atender este grave problema, que es nacional, pero de manera local ha impactado de manera muy significativa. Hay que atender lo local, el liderazgo, la coordinación, la estrategia, que sea eficiente.



En segundo lugar pondría yo el tema de implementar una consultoría fiscal ciudadana con especialistas en la materia, esto por ejemplo es una recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional a los países y a los gobierno de los tres órdenes a efecto de que las grandes decisiones no únicamente sean entre Ejecutivo y Legislativo, sino también que haya la gobernanza, la participación ciudadana a efecto de que de puedan socializar los grandes proyectos a través de especialistas.



La otra, la inversión pública productiva, es decir hacer más eficiente el uso de los recursos públicos para que genere economías a través de la inversión productiva. Se puede además de generar empleos, generar consumo interno y una mejor estructura para que generemos mejores economías en beneficio de las comunidades.



También informar, comunicar, transparentar, y sobre todo que participe la ciudadanía, pero que participe la ciudadanía especializada en los temas relevantes, importantes, para el desarrollo de nuestro Estado.

Domingo Ramos Medina