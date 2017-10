Gobernador señala que manifestantes no proponen acuerdo

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo que se opone a todo y no propone nada fue la postura del gobernador Francisco Vega de Lamadrid ante los manifestantes que tomaron el congreso.



La intención propia no es construir, la intención es no avanzar como Estado, reiteró. El diálogo esta abierto, y dijo debe ser con orden y respeto.



El mandatario agregó que el informe fue presentado por la mañana ante el poder legislativo.