Lucha contra el cáncer de senos es todo el año

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante el mes de octubre se inicia la concientización de la lucha contra el cáncer de mama, pero la encomienda se prolonga durante todo el año, ya que la enfermedad no descansa.



Patricia Pacho Ruiz, directora de la Fundación Mujeres que Viven, pidió a la sociedad que se procure extender el hábito del cuidado de la salud

de las mujeres cada día, desde todas las trincheras posibles.



Mujeres que Viven es una fundación que brinda ayuda a quienes a traviesan el difícil camino de la lucha contra el cáncer de mama, de forma psicológica, económica y social, además de impartir pláticas de concientización.



Comentó que en el mes de octubre se triplica la solicitud de pláticas de concientización sobre cáncer de mama, por parte de los distintos organismos como empresas, dependencias y escuelas.



Adelantó que el 2 de octubre a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura, llevarán a cabo el encendido las luces rosas en los edificios de Gobierno, instituciones educativas, particulares y hogares que han sucumbido a esta práctica.



La luz rosa significa “estamos contigo”, “te acompañamos en el proceso”, pero sobre todo “mujer cuida tu salud”, tratando de que hagan un hábito la auto exploración, explicó Pacho.



El jueves 5 de octubre por la noche, salida y meta de la Plaza Centenario, se realizará la tercera edición de la carrera Paso Rosa, corre, trota o camina, enfatizó que es un evento familiar.



Este 18 de octubre realizarán el evento denominado “lazo binacional”, dijo que se trata de una ceremonia muy sencilla con el Consulado Mexicano en Estados Unidos.



“Las agrupaciones de Estados Unidos caminan hasta la línea, donde nosotros los esperamos del lado mexicano, decimos unas palabras y hacemos un acto simbólico para resaltar la importancia de las alianzas en el cuidado de la salud”, anunció.



El día 20, 21 y 22, tendrán el “juego rosa”, fechas en que el equipo del Club Águilas de Mexicali, portan un uniforme color rosa, a quienes hayan apoyado con pa- trocinios, se les regalan boletos de los partidos.



Simbólicamente tienen la caminata el sábado 22 de octubre, siendo un evento tradicional que se realiza en muchos estados de la República, donde al final de la actividad se forma un lazo humano.



“Es una forma de expresar a las mujeres que estamos con ellas, pero también para rendirle un homenaje a las que lamentablemente no pudieron superar la enfermedad”, opinó.



Recalcó que quienes tienen 40 años o más, deben de realizarse la auto exploración y la mastografía. La institución ofrece mangas, pelucas, prótesis, sostenes especiales, además de canalizar algunos casos a cirugías reconstructivas.



Sin embargo, recordó no bajar la guardia, ya que es una enfermedad que puede darle tanto a hombres como a mujeres jóvenes, ya que les han canalizado casos de incluso 11 y 16 años.



Se han realizado 15 cirugías reconstructivas por el colegio de cirujanos plásticos, para este mes de octubre se tienen agendazas otras 15 mujeres, añadió la directora de la fundación.



“Las historias que conocemos, tienen toda mi admiración, del número que se acerca, el 2% vienen en un estado que es necesario canalizarlas con un psicólogo, el resto tienen una actitud decidida de luchar”, mencionó.



La actitud y la parte emocional determinan el desenlace del proceso en gran medida, reiteró, de estas historias nació el lema de la fundación “la meta es vivir”, recalcó.



“Tenemos que trabajar para que las mujeres lo vuelvan un hábito, por que la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte y a pesar de la gravedad del mensaje, no hay suficiente cultura del cuidado”, concluyó.



¡MUCHO OJO!



-Para descubrir cualquier indicio de cáncer de mama y atenderlo a tiempo, es necesario acudir a revisión médica una vez al año.



-¡Autoexplórate! Una vez al mes observa, toca y siente tus senos.



- Ante cualquier irregularidad acude al médico.



- Dedícate un día al año, a partir de los 25 años acude anualmente a tu unidad de salud para que te revisen los senos.



-Si tienes entre 40 y 69 años, te debes realizar la mastografía cada dos años