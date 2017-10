Presenta Congreso denuncia en PGJE

MEXICALI, Baja California(GH)

Argumentando que fueron intolerancias y excesos de manifestantes que de forma equívoca pretendieron imponer criterios que no favorecen un clima de concordancia institucional.



Por lo cual pidieron que las conductas denunciadas que calificaron de ilegales, fueran sancionadas conforme a la ley.



El posicionamiento fue firmado por 21 diputados que son Edgar Benjamín Gómez Macías, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California; Eva María Vásquez Hernández, Blanca Patricia Ríos López, Mónica Hernández Álvarez.



Alfa Peñaloza Valdez, José Félix Arango Pérez, Rocío López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Ignacio García Dworak, Alejandro Arreguí Ibarra, Job Montoya Gaxiola, Victoria Bentley Duarte, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Iraís María Vázquez Aguiar.



Carlos Alberto Torres Torres, Miguel Antonio Osuna Millán, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Bernardo Padilla Muñoz.



No fue firmado o respaldado el posicionamiento por los diputados Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Za- vala Márquez, Luis Moreno Hernández y Jorge Eugenio Núñez Lozano.



Las causas, reconoce el comunicado, fueron que el viernes antes de comenzar la sesión extraordinaria acordaron respeto y orden en el pleno a cambio de retirar la votación del dictamen 94 y 94, pero no se cumplió el convenio.



Razón por la cual suspendieron en dos ocasiones la sesión de pleno. Y como el informe del Gobierno del Estado se debe de presentar el domingo, piden un clima de paz social para también continuar con las comparecencias de los servidores públicos.