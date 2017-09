En BC el 60% de los estudiantes no termina la preparatoria

TIJUANA, Baja California(GH)

El 60% de los estudiantes en Baja California no termina su educación preparatoria, lo que representa un peligro para la sociedad, pues tienen mayores posibilidades de formar parte del crimen organizado.



Así lo consideró el secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, quien dijo en la solución de esa problemática deben trabajar los padres de familia, los directores de los planteles y las autoridades educativas.



Algunos de los factores por los que los jóvenes no terminan su bachillerato son embarazo, migración, falta de dinero, entre otros.



De acuerdo a la información proporcionado por el Sistema Educativo Estatal (SEE), en el reciente ciclo escolar en Baja California fueron 43 mil estudiantes los que ingresaron al bachillerato, de los cuales 17 mil son de Tijuana.



Asimismo, señala que durante el ciclo escolar 2015-2016 ingresaron 68 mil 744 alumnos a la preparatoria, de los cuales sólo 61 mil 588 lograron terminar su educación media superior.